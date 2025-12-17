САЩ отмениха санкциите срещу редица руски банки

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп отмени санкциите срещу редица руски банки. Министерството на финансите на САЩ публикува съответно изявление , в което отбелязва, че санкциите са частично отменени за институции, участващи в проекти за гражданска ядрена енергия. Министерството издаде генерален лиценз, позволяващ операции с определени руски банки до 18 юни 2026 г. Това се отнася за транзакции, свързани с проекти, започнати преди 21 ноември 2024 г.

Министерството на финансите на САЩ е разрешило операции със следните банки:

Газпромбанк,

Сбербанк,

ВТБ,

Алфа-Банк,

Совкомбанк,

Банка „Откритие“,

Росбанк,

Банка Зенит,

Банка "Санкт Петербург",

Национален клирингов център,

Централната банка на Руската федерация и др.

Лицензът, издаден от Министерството на финансите на САЩ, се отнася и за компании, в които гореспоменатите банки притежават 50% или повече от акциите си. Разрешени са обаче само сделките, извършвани в подкрепа на гражданската ядрена енергетика. Всички останали подлежат на санкции.

Санкциите срещу Русия

Bloomberg съобщи, че Вашингтон подготвя нови санкции срещу Русия, ако диктаторът Путин отхвърли мирно споразумение относно войната в Украйна. Според източници новите мерки биха могли да бъдат обявени още тази седмица. Обмислят се и санкции срещу така наречените танкери от „сянката флотилия“, превозващи руски петрол.

Посланикът на Украйна в Съединените щати Олга Стефанишина съобщи също, че група сенатори са внесли в Сената на САЩ двупартиен законопроект , озаглавен „Закон за намаляване на руските печалби от петрол от 2025 г.“ (Decreasing Russian Oil Prihods of 2025), който ще наложи санкции за закупуване на петрол и петролни продукти от Русия или улесняване на техния внос.

