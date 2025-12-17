България е с най-висок ръст на разходите за заплати в ЕС

Почасовите номинални разходи за труд в България са нараснали с 12,4 на сто през третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година, което е най-високото увеличение сред държавите членки на Европейския съюз. Това показват данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес. Двата основни компонента на разходите за труд са заплатите, както и допълнителните разходи извън възнагражденията.

По държави

След България най-големи увеличения на почасовите разходи за труд са отчетени в Литва (9,7 на сто), Хърватия (9,1 на сто) и Унгария (8,8 на сто).

Най-слаби ръстове са регистрирани във Франция (1,3 на сто), Словения (1,6 на сто), Испания (2,0 на сто), Австрия (2,1 на сто) и Италия (2,4 на сто), а в Малта е отчетен спад от 1,4 на сто.

Като цяло в еврозоната почасовите разходи за труд са се увеличили с 3,3 на сто през третото тримесечие на 2025 г., а в Европейския съюз – с 3,7 на сто спрямо същото тримесечие на предходната година.

Двата основни компонента на разходите за труд са възнагражденията и допълнителните разходи извън заплатите. В еврозоната разходите за почасови заплати и възнаграждения са нараснали с 3,0 на сто, а неработните разходи – с 4,0 на сто. В ЕС увеличението при възнагражденията е 3,5 на сто, а при неработните разходи – 4,2 на сто.

По икономически дейности

В еврозоната почасовите разходи за труд са се увеличили с 3,3 на сто в индустрията, с 4,3 на сто в строителството и с 3,2 на сто в сектора на услугите. В ЕС ръстът е 3,7 на сто в индустрията, 4,7 на сто в строителството и 3,7 на сто в услугите.

Най-големи увеличения на почасовите разходи за труд в ЕС са отчетени в сектор „Други услуги“ (+4,5 на сто), следвани от „Строителство“ (+4,3 на сто) и „Професионални, научни и технически дейности“ (+4,3 на сто). Най-слаб ръст е регистриран в сектор „Производство и разпределение на електроенергия, газ, пара и климатизация“ (+2,5 на сто).

При допълнителните, неработни разходи най-голямо увеличение е отчетено в строителството (+5,8 на сто), „Други услуги“ (+5,6 на сто) и „Операции с недвижими имоти“ (+5,5 на сто), докато най-ниският ръст е в добивната промишленост (+2,5 на сто).