Инфлацията в САЩ се забави до най-ниско ниво от пет години

Основният индекс на потребителските цени в САЩ, който изключва цените на храни и енергия, се е повишил през ноември с 2,6 на сто на годишна база, което е най-бавният темп на нарастване на инфлацията от началото на 2021 г., сочат данни на Бюрото по трудова статистика публикувани днес и цитирани от Блумбърг. За сравнение, два месеца по-рано годишният ръст на основната инфлация възлизаше на 3 на сто.

Данните са събрани при затруднени условия

Бюрото отбелязва, че данните са събрани при затруднени условия заради продължилото спиране на дейността на федералните агенции, което е ограничило възможностите за събиране на пълния обем ценова информация през октомври и ноември. Поради това ведомството не е успяло да изчисли месечните изменения за редица ключови категории и по-широките показатели за инфлацията.

Още: Федералния резерв на САЩ намали основната лихва за трети пореден път

Според публикуваната информация основният индекс на потребителските цени е нараснал с 0,2 на сто за двата месеца до ноември. Ограничение на ценовия натиск е отчетено при хотелските услуги, развлеченията и облеклото, докато цените на обзавеждането за дома и продуктите за лична хигиена са се повишили.

Въпреки статистическите ограничения данните подсказват известно отслабване на инфлационния натиск, след като през по-голямата част от годината той се задържаше в относително тесен диапазон.

След публикуването на доклада фючърсите на борсовите индекси в САЩ отбелязаха ръст, докато доходността по държавните облигации и курсът на долара се понижиха.

Още: Заради изкуствения интелект: Безработицата в САЩ достигна четиригодишен връх

Остава неясно дали новите данни ще окажат съществено влияние върху решенията на Управлението за федералния резерв. Миналата седмица централната банка понижи основните лихвени проценти за трети пореден път, с аргумент да ограничи риска от по-силно влошаване на пазара на труда, като в същото време в Комитета по откритите пазари продължават да съществуват разногласия относно бъдещия курс на паричната политика.