България въведе допълнителна такса за руски газ

Таксата обаче касае само природния газ, а не и втечнения - това е изрично записано в чл. 5в на закона, който се отнася за налога. Ако операторите не декларират в срок внесените и транзитирани количества руски газ, ще бъдат глобявани между 20 и 50 000 лв., а при повторно нарушение санкцията ще се удвоява. Според Mediapool, таксата ще донесе около 2,5 млрд. лв. годишно допълнително на държавния ни бюджет.

Освен това, данъкът свръхпечалба, въведен за енергийните фирми, включително "Лукойл Нефтохим", се променя от 33 на 50 процента. За миналата година бургаската рафинерия внесе 90 млн. лв. солидарна вноска в бюджета поради печалба заради високите цени. А цената на внесения суров руски петрол в България не може да бъде по-ниска от котировката по Platts за съответния период на покупката - изглежда тук идеята е "Лукойл" да не прибира разликата в цената на руския петрол и другия вид петрол, след като употребата на руски петрол не изглежда да оказва съществено влияние на цените на горивата у нас.

Още: Молдова: Вече няма да купуваме руски газ, алтернативите са по-евтини

Новината излезе и в Bloomberg, а още вчера лидерът на АБВ Румен Петков, който е отдавна известен с русофилската си позиция (АБВ беше създадена от експрезидента Георги Първанов, чието управление що се отнася до енергетиката отстава в историята с мечтите за т.нар. Голям енергиен шлем, който щеше да ни обвърже с Руската федерация посредством АЕЦ "Белене", петролопровода "Бургас-Александруполис" и "Южен поток" /сега "Турски поток"/), се е срещнал със сръбския посланик Желко Йович. След срещата Петков казва, че нито Сърбия, нито Гърция, Северна Македония, Унгария и Австрия са били уведомени за намерението ни. Той настоява, че транзитната такса била в нарушение на Договора за ЕС, без обаче в прессъобщението на АБВ да се уточнява в какво точно се състои нарушението.

Освен това, от АБВ твърдят, че тъй като "Лукойл Нефтохим" работи с руски газ, новата такса значи още 80 млн. лв. годишно разход за рафинерията, който ще се отрази в цената на продуктите ѝ. Рафинерията ползва около 7,3 млн. мегаватчаса руски газ годишно - т.е. 146 млн. лева данък.

На този фон, унгарският външен министър Петр Сиярто изрази задоволство от енергийните отношения на страната му с Русия, особено що се отнася до газа. Сиярто каза, че Будапеща не планира да променя нещата по дългосрочните си договори в сферата на енергетиката с Русия.

"Газпром" официално призна тежките времена за компанията: В числа

"Hungary is satisfied with energy cooperation with Russia, especially in the field of gas supplies, and does not consider it necessary to make changes to the long-term contract," Hungarian Foreign Minister Szijjártó said to state media RIA Novosti. pic.twitter.com/qJiGpjViDz