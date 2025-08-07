Под знака на САЩ: Първа истинска стъпка за изграждане на нови реактори в АЕЦ Козлодуй

Първата практическа стъпка за изграждане на два нови ядрени енергоблока в АЕЦ Козлодуй вече е факт. Westinghouse Electric Company подписа първата си поръчка за покупка от българска компания – "МТГ-Делфин" АД. Поръчката демонстрира ангажимента на Westinghouse да работи с местни доставчици за разширяването на генерирането на ядрена енергия в Козлодуй, съобщават от компанията.

За какво е договорът? Разработка на Програма за осигуряване на ядрено качество (NQA-1), включително внедряването на култура за ядрена безопасност, подготовката на инженерна документация за производство на макет и потенциалното производство на макет на конструктивен модул AP1000 CA.

Westinghouse вече е подписала меморандуми за разбирателство с 30 български доставчици в подкрепа на проекта "AP1000 в Козлодуй". Проектът ще предостави на тези български фирми възможности да участват и в други проекти за изграждане на ядрени мощности с технологията AP1000 в Европа и по света.

AP1000 е единственият ядрен реактор от поколение III+, внедрен в крайна търговска експлоатация, използващ напълно пасивни системи за безопасност, който е с модулен дизайн на конструкцията и с най-ниския въглероден отпечатък за един MWe. Шест реактора с технологията AP1000 са в експлоатация, като още дванадесет реактора са в процес на изграждане и има одобрен проект за изграждането на още 6 енергоблока с тази технология. До края на настоящето десетилетие в света се очаква да се въведат в крайна търговска експлоатация 18 ядрени енергоблока с технологията AP1000. Полша и Украйна също избраха технологията AP1000 за изграждането на нови ядрени мощности, като технологията е обект на интерес за внедряване на много други площадки в Европа, Обединеното кралство и Северна Америка.

