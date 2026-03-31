Египет се ослушва за газовите резерви на Кипър

Египет изглежда се ослушва за кипърските резерви на газ. Страната подпиша с Кипър рамково споразумение за сътрудничество в областта на газа на енергийното изложение „Египет 2026“, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на "Ройтерс". Говорител на кипърското президентство заяви, че необвързващото споразумение ще бъде основа, върху която двете страни могат да договорят още споразумения за експлоатация на резервите на Кипър.

Миналата година Египет и Кипър подписаха споразумения, позволяващи износа на газ от офшорните находища на Кипър за Египет за втечняване и реекспорт за Европа, тъй като и двете страни се стремят да засилят ролята на Източното Средиземноморие като енергиен център.

Добивът в Кипър

Кипърските власти казват, че биха могли да започнат добив на газ от Кронос през 2027 или 2028 г.

Споразумението ще позволи на двете страни да преговарят за продажбата на природен газ на Египет или на египетските държавни компании от офшорните находища Кронос и Афродита в Кипър, казва друг кипърски правителствен служител.

Египет страда от войната в Иран

Египет страда от последиците от войната с Иран, особено в енергийния сектор, тъй като зависи от вносни горива. Цените се увеличиха драстично с прекъсването на производството и търговията с петрол и газ в Близкия изток.

Правителството вече повиши цените на горивата и цената на градския транспорт, обяви политика за работа от вкъщи и нареди на повечето молове, магазини и заведения за хранене да затворят до 21:00 часа пет дни в седмицата.