Гърция подписа първото дългосрочно споразумение за втечнен природен газ със САЩ

07 ноември 2025, 16:13 часа 255 прочитания 0 коментара
Гърция подписа сделка за внос на 0,7 милиарда кубични метра втечнен природен газ на година, която ще влезе в сила от 2030 г. и е първото дългосрочно споразумение за доставка на втечнен природен газ (LNG) със САЩ, целящо да замени вноса на руски газ в Европа.

Двадесетгодишното споразумение идва след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Европейския съюз подписаха търговско споразумение през юли, като Европа се ангажира годишно да купува 250 милиарда долара американска енергия - петрол, втечнен природен газ и ядрени технологии - през следващите три години в стремеж да премахне постепенно руския газ от 2027 г.

Доставките ще бъдат по споразумение между най-големия гръцкият газов доставчик DEPA Commercial, енергийната компания Aktor и базираната в САЩ Venture Global LNG. Последната изгражда съоръжение за износ на газ в Луизиана, каза пред Ройтерс старши вицепрезидентът на компанията Шайлин Хайнс.

Американски представители приветстваха сделката днес на енергийна конференция в Атина, на която Вашингтон заяви, че иска да замени през следващите години всяка молекула руски газ, влизаща в Западна Европа.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Гърция САЩ природен газ втечнен природен газ информация 2025
