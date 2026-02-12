75% от работодателите планират да вдигат заплати, но се притесняват да ги разкриват

Повечето работодатели предвиждат увеличение на възнагражденията през настоящата година, но и се борят с продължаващия проблем с дефицита на квалифицирани кадри.

Това са изводите от регионалното проучване "Заплати, допълнителни придобивки и бонуси - тенденции" за България.

Според експерти българските работодатели продължават да инвестират във възнагражденията като ключов инструмент за задържане на хора, но това вече не е достатъчно само по себе си. Така компаниите са изправени пред необходимостта да управляват подбора и заплащането много по-стратегически и в условия на недостиг на кадри, нарастващи очаквания от страна на служителите и предстоящи регулаторни промени.

Дефицит на кадри, финансови стимули и регулации

Българските компании продължават да залагат на повишаване на нивата на възнагражденията и по-конкурентни придобивки като основна стратегия за задържане на служители, но същевременно подхождат предпазливо към промените, свързани с прозрачността на заплащането и новите регулации на европейско ниво.

Данните от проучването показват, че през първата половина на 2026 г. 75.76% от работодателите планират да увеличат възнагражденията, докато 24.23% не възнамеряват да правят промени.

В същото време 65.94% от работодателите отчитат, че текучеството през изминалата година не е надминало нивата от 2024 г., като основната причина за него е била по-конкурентното възнаграждение в друга компания (60.94%).

60% от компаниите пък срещат затруднения при наемането на нови служители. Най-големи предизвикателства са отчетени в секторите производство (38.54%), логистика и склад (25%) и продажби и снабдяване (21.35%).

Оказва се, че 81.84% от работодателите са подготвени в различна степен за предстоящата Директива на ЕС за прозрачност на заплащането, докато останалите 18.15% признават, че не са запознати с нейните изисквания. 43.56% от работодателите изразяват негативни очаквания относно влиянието на новите регулации, свързани с директивата. 21.12% имат положително мнение, а 35.31% не очакват съществени промени.

Очаква се ръст на заплатите

Над 75% от анкетираните компании в България планират увеличение на заплатите през първата половина на 2026 г., като при повече от половината от тях това ще важи за всички служители.

Основно увеличенията ще бъдат между 6 и 10% и ще бъдат аргументирани с инфлацията, нуждата от задържане на ключови хора и адаптация към пазарните нива.

Около 25% от работодателите не предвиждат нови увеличения, като най-честите причини за това са вече направени корекции през 2025 г. или фокус върху вътрешна оптимизация на разходите.

Докато заплатите остават основният инструмент за конкурентоспособност, допълнителните придобивки се развиват с по-бавни темпове. Почти 75% от компаниите не планират промени в пакетите си, а тези, които ще надграждат, залагат основно на вече познати и доказани придобивки – бонуси за резултати, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и тиймбилдинг инициативи.

Липсват хора

Българският бизнес отчита, че средното текучество за 2025 г. е около 12%, като близо 2/3 от компаниите констатират, че то е било по-ниско спрямо 2024 г., а основната причина за него е по-конкурентно възнаграждение в друга компания.

Сектори като "Машиностроене" и "Банково дело, финанси и застраховане" отчитат най-ниски нива (6–7%), докато представителите на "Туризъм и хотелиерство" споделят, че текучеството е достигнало до 38%.

60% от анкетираните компании срещат затруднения при наемането, особено в секторите "Производство" (38.54%), "Логистика и склад" (25%) и "Продажби и снабдяване" (21.35%).

Въпреки предизвикателствата, 41.25% от работодателите планират разширяване на екипите си през първата половина на 2026 г. Най-голяма нужда от нови кадри се отчита в секторите "Банково дело, финанси и застраховане", "Строителство", "Информационни технологии" и "Телекомуникации, електроника, електротехника".

Притеснения от Директивата на ЕС за прозрачност на заплащането

81.84% от работодателите са информирани и до известна степен подготвени за въвеждането на Директивата на ЕС за прозрачност на заплащането. Въпреки това, малцина вече са внедрили изцяло нужните процеси. Най-често посочваните притеснения включват управлението на очакванията, вътрешното равенство и административната натовареност.

Данните показват, че прозрачността все още се възприема по-скоро като регулаторно изискване, отколкото като стратегически инструмент за доверие и работодателска марка.

Според експерти прозрачността в заплащането все още се възприема по-скоро като предизвикателство, отколкото като възможност, но именно тук организациите имат шанс да изградят по-силно доверие, по-устойчиви екипи и по-конкурентна работодателска позиция.