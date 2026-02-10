Спорт:

Скандалът с Радостин Василев и Йотова и сценариите с Радев: Говори д-р Георги Проданов (ВИДЕО)

10 февруари 2026, 18:30 часа 408 прочитания 0 коментара

В момента сме свидетели на това, че много дълго не сме имали президент като президент. Имахме генерал, който се възприемаше като част от партийната система, без да се опита да потърси начин да балансира интересите в политическата система.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът д-р Георги Проданов, коментирайки поведението на партия МЕЧ при президента Илияна Йотова по-рано през деня.

Йотова се опитва да изпълни предписаните ѝ задължения. Мисля, че донякъде тази нормалност, която никой не си я спомня, е една от причините всяка партия да изнесе собствено представление в президентската институция. Що се касае до случващото се с Радостин Василев, очевидно пътищата му с Румен Радев се разминават и той реши да си го изкара на Йотова, стана ясно още от думите на Проданов.

Възможно е МЕЧ да са прозрели, че проектът на Румен Радев няма нищо общо със заявките му за борба с корупцията, а всъщност това е един алтернативен проект, на алтернативната олигархия около кръгове, свързани с бившата Тройна коалиция. Прикрепянето на Радостин Василев към Румен Радев беше по-скоро конюнктурен опит за повдигане на резултата на МЕЧ, коментира още политологът.

Според него АПС около Ахмед Доган са удавник, който търси сламка в различни конфигурации.

