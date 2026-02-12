Лайфстайл:

Ева Мендес разкри от кого ревнува любимия си Райън Гослинг

12 февруари 2026, 16:12 часа 0 коментара
Ева Мендес разкри от кого ревнува любимия си Райън Гослинг

Ева Мендес може да е актриса с пленителен чар, известна със своята елегантност и хумор, но когато става дума за Райън Гослинг, дори тя признава, че понякога изпитва малка ревност дори към измислен компърно генериран герой. Да, правилно прочетохте: актрисата, която спокойно понесе целувките и романтичните сцени на любимия си с други актриси на снимачната площадка, призна, че единственият екранен партньор, към когото е изпитвала ревност, е Роки - космическият приятел на Райън в новия му филм "Project Hail Mary".

"Прекараха твърде много време заедно. Дори си размениха пръстени..." пошегува се Ева в Instagram, показвайки колко забавна може да бъде проявата ревност.

Двойка за пример

Но тази лека ревност е само част от по-голямата история на двойката. Райън и Ева се срещат на снимачната площадка на "The Place Beyond the Pines" през 2012 г., и оттогава животът им е белязан от стабилна любов и семейно щастие. Райън често подчертава колко е специална Ева за него: "Нищо друго не търся. Знам, че съм с човека, с когото трябва да бъда.", споделя преди време той пред "Hello", цитиран от "Variety". 

Още: След Кейти Пери: Орландо Блум си хвана млада манекенка (СНИМКИ)

За Ева срещата с Райън също е преломна точка. Преди него тя признава, че майчинството не е било в плановете ѝ, но всичко се променя с появата на Гослинг. "След като срещнах Райън, осъзнах, че просто не искам да имам деца без него" споделя тя. Двамата вече отглеждат две дъщери - Есмералда и Амада — и са намерили начин да балансират публичния живот с личното пространство, като пазят семейните си моменти далеч от медиите.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Въпреки всички предизвикателства на живота под прожекторите, Райън описва семейството си като "лъч светлина в тъмни времена", а Ева остава верен пазител на личния им свят. Двойката доказва, че истинската любов и уважението към партньора могат да превърнат и ревността в шега, а професионалните успехи - в повод за споделено щастие.

Още: Връзката на Люис Хамилтън и Ким Кардашиян вече е публична (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Ева Мендес Райън Гослинг връзки
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес