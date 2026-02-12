Ева Мендес разкри от кого ревнува любимия си Райън Гослинг

Ева Мендес може да е актриса с пленителен чар, известна със своята елегантност и хумор, но когато става дума за Райън Гослинг, дори тя признава, че понякога изпитва малка ревност дори към измислен компърно генериран герой. Да, правилно прочетохте: актрисата, която спокойно понесе целувките и романтичните сцени на любимия си с други актриси на снимачната площадка, призна, че единственият екранен партньор, към когото е изпитвала ревност, е Роки - космическият приятел на Райън в новия му филм "Project Hail Mary".

"Прекараха твърде много време заедно. Дори си размениха пръстени..." пошегува се Ева в Instagram, показвайки колко забавна може да бъде проявата ревност.

Двойка за пример

Но тази лека ревност е само част от по-голямата история на двойката. Райън и Ева се срещат на снимачната площадка на "The Place Beyond the Pines" през 2012 г., и оттогава животът им е белязан от стабилна любов и семейно щастие. Райън често подчертава колко е специална Ева за него: "Нищо друго не търся. Знам, че съм с човека, с когото трябва да бъда.", споделя преди време той пред "Hello", цитиран от "Variety".

Още: След Кейти Пери: Орландо Блум си хвана млада манекенка (СНИМКИ)

За Ева срещата с Райън също е преломна точка. Преди него тя признава, че майчинството не е било в плановете ѝ, но всичко се променя с появата на Гослинг. "След като срещнах Райън, осъзнах, че просто не искам да имам деца без него" споделя тя. Двамата вече отглеждат две дъщери - Есмералда и Амада — и са намерили начин да балансират публичния живот с личното пространство, като пазят семейните си моменти далеч от медиите.

Снимка: Getty Images

Въпреки всички предизвикателства на живота под прожекторите, Райън описва семейството си като "лъч светлина в тъмни времена", а Ева остава верен пазител на личния им свят. Двойката доказва, че истинската любов и уважението към партньора могат да превърнат и ревността в шега, а професионалните успехи - в повод за споделено щастие.

Още: Връзката на Люис Хамилтън и Ким Кардашиян вече е публична (ВИДЕО)