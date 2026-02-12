Заваляха стотици жалби за високи сметки за ток: КЕВР обясни какво следва

320 жалби за високи сметки за електроенергия са получени до вчера в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това заяви председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски по време на изслушване в Комисията по енергетика в парламента, предаде БНТ. 152 от жалбите са срещу „Електрохолд“, 89 срещи „ЕВН“ и 79 срещу „Енегро Про“. През днешния ден са получени още около 80 жалби.

Какво показват жалбите?

„Ние в момента извършваме тези проверки с приоритет. Ние се самосезирахме и започнахме проверките още преди да има една жалба в КЕВР. Към момента на стартиране на проверките на 4 февруари в Комисията не беше получина нито една жалба за високи сметки за ток. След като направихме брифинг на 5 февруари, заваляха жалби“, посочи Младеновски.

По думите му прави впечатление, че жалбите са на потребители, които се отопляват на електроенергия. „Цената на тока не може да бъде причина за повишени сметки, защото тя не е повишавана от 1 юли, като е една от най-ниските в Европейския съюз“, допълни той.

Според Младеновски по-голямата част от жалбите нямат характеристики на жалби. В КЕВР се получават фактури на потребители, които не са доволни от сметките си, което допълнително забавя административния процес в регулатора.

По думите на Младеновски Комисията е изискала информация от електроразпределителните дружества.

"КЕВР ще сравнява отчетените количества енергия с фактурите за ток към съотносим период. Такъв период е януари на изминалата година. Въпреки разликите в температурите те са минимални", каза той.

Младеновски добави, че се проверява прилагането на действащите цени, отчетния период - дали е над 31 дни и начина на превалутиране на сметките. До момента не сме установили нарушения при превалутирането, отбеляза председателят на КЕВР.

"Там където установим, че има завишена сметка, която е завишена два, три, четири пъти спрямо съпоставим период ще сваляме електромерите, като те ще бъдат предоставяни на лаборатория за установяване на точността на изследването", обясни Младеновски.

