Докато го плашат с извънреден конгрес на БФС: Гонзо се включи в редовен конгрес на УЕФА

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо се включи в 50-ия Редовен конгрес на УЕФА, който се проведе в Брюксел. Той бе придружен от изпълнителния директор на футболната централа Андрей Петров и зам.-изпълнителния директор по международните въпроси Ивета Банкова-Стоянова. Това се случва на фона на исканията на Лудогорец за оставки в Лицензионната комисия, които, ако не бъдат депозирани, ще накарат разградчани да опитат да свикат извънреден конгрес за избор на нов президент в БФС.

Гонзо при Чеферин и Инфантино в Брюксел

От БФС информират, че на събитието, в което участват представители на 55-те страни членки на УЕФА, е бил направен финансов отчет за периода 2024/2025 г. и е бил одобрен бюджетът на европейската централа за финансовата 2026/2027 г. На конгреса е присъствал както президентът на УЕФА Александър Чеферин, така и президентът на ФИФА Джани Инфантино.

“Добре дошли в сърцето на Европа. Във времена, в които разделението в обществата става все по-очевидно, футболът много често се превръща в езика на обединението. Тук днес има представители на 55 държави със своите културни различия, но обединени от любовта към играта. А това е и нашата изключително важна задача: да съхраняваме тази страст и емоция, водени от нашия основен принцип – че футболът е за всички и че принадлежи на всекиго от нас", каза Инфантино.

Иначе в Брюксел е и националният селекционер Александър Димитров, който ще присъства на жребия за следващото издание в турнира Лига на нациите, което стартира през септември. Отборът на България е във втора урна на Лига C. Събитието в белгийската столица е с начален час 19:00 и ще бъде излъчено пряко в телевизионния ефир, допълват от Бояна.

