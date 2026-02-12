SKNNY Bar: Мастърклас, любими коктейли и много изненади

SKNNY Bar е място, където неведнъж сме празнували уикенда с приятели. Тъй като барът се намира в самия център на София, често е предпочитан избор за рождени дни, дългоочаквани партита или спонтанни събирания. През петък и събота пространството се изпълва с познати хитове, танци до зори и свежи напитки.

Днес обаче ви разказваме за малко по-различни изненади, които екипът на SKNNY подготвя за своите гости. Всяка последна сряда на месеца SKNNY Bar се преобразява в сцена за „Мастърклас по миксология“ – специално събитие с ограничен брой места, насочено към хора, които искат да разберат какво стои зад любимите им коктейли. Събитието се провежда от 19:00 до 22:30 ч. и съчетава история, практика и лично участие зад бара.

Първата част е теоретична и разказва историята на класическите коктейли - как са се появили, как са се развили и защо днес се смятат за икони. След това, разбира се, барманите създават пред очите ви вечната класика и тяхната авторската интерпретация. Щом научите достатъчно за оригиналните рецепти и коктейлите с почерк, ще можете да ги приготвите сами. Да, правилно прочетохте. Влизате зад бара и с помощта на опитните бармани, създавате класиката или интерпретацията (обикновено гостите избират интерпретацията). Идеята на мастъркласа е не просто дегустация, а реално добро преживяване - участниците си тръгват с по-добро разбиране за съставките, техниките и баланса в коктейлите, както и с увереността да ги приготвят самостоятелно.

Досега в програмата присъстват имената “Скини Порнстар”, “Блъди Мери” и “Еспресо Мартини, като всеки месец селекцията е различна. Предложенията са над 100, а в случай че някое се повтори, значи гостите сами са го пожелали.

В четвъртък SKNNY отваря врати в 21:00 ч. и напомня за енергията през уикенда. Но с още по-свободно усещане. Входът е безплатен, а гостите могат активно да влияят върху музикалната програма, като заявяват любими парчета директно към диджея чрез приложение за удобство. Това е идеалната възможност за хората, които искат да се отпуснат след работната седмица, да се забавляват и да усетят ритъма на любимата ни столица.

Ако искате да сте част от месечни мастърклас или от четвъртъчните вечери, препоръчително е да следите Facebook и Instagram страниците на SKNNY Bar, където се обявяват датите и наличните места.

София център, ул. „Ген. Гурко" 19

0879 001 022

Фейсбук страница