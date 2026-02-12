Войната в Украйна:

SKNNY Bar: Мастърклас, любими коктейли и много изненади

12 февруари 2026, 16:13 часа 658 прочитания 0 коментара
SKNNY Bar: Мастърклас, любими коктейли и много изненади

SKNNY Bar е място, където неведнъж сме празнували уикенда с приятели. Тъй като барът се намира в самия център на София, често е предпочитан избор за рождени дни, дългоочаквани партита или спонтанни събирания. През петък и събота пространството се изпълва с познати хитове, танци до зори и свежи напитки.

Днес обаче ви разказваме за малко по-различни изненади, които екипът на SKNNY подготвя за своите гости. Всяка последна сряда на месеца SKNNY Bar се преобразява в сцена за „Мастърклас по миксология“ – специално събитие с ограничен брой места, насочено към хора, които искат да разберат какво стои зад любимите им коктейли. Събитието се провежда от 19:00 до 22:30 ч. и съчетава история, практика и лично участие зад бара.

Първата част е теоретична и разказва историята на класическите коктейли - как са се появили, как са се развили и защо днес се смятат за икони. След това, разбира се, барманите създават пред очите ви вечната класика и тяхната авторската интерпретация. Щом научите достатъчно за оригиналните рецепти и коктейлите с почерк, ще можете да ги приготвите сами. Да, правилно прочетохте. Влизате зад бара и с помощта на опитните бармани, създавате класиката или интерпретацията (обикновено гостите избират интерпретацията). Идеята на мастъркласа е не просто дегустация, а реално добро преживяване - участниците си тръгват с по-добро разбиране за съставките, техниките и баланса в коктейлите, както и с увереността да ги приготвят самостоятелно.

Досега в програмата присъстват имената “Скини Порнстар”, “Блъди Мери” и “Еспресо Мартини, като всеки месец селекцията е различна. Предложенията са над 100, а в случай че някое се повтори, значи гостите сами са го пожелали.

В четвъртък SKNNY отваря врати в 21:00 ч. и напомня за енергията през уикенда. Но с още по-свободно усещане. Входът е безплатен, а гостите могат активно да влияят върху музикалната програма, като заявяват любими парчета директно към диджея чрез приложение за удобство. Това е идеалната възможност за хората, които искат да се отпуснат след работната седмица, да се забавляват и да усетят ритъма на любимата ни столица.

Ако искате да сте част от месечни мастърклас или от четвъртъчните вечери, препоръчително е да следите Facebook и Instagram страниците на SKNNY Bar, където се обявяват датите и наличните места.

 

София център, ул. „Ген. Гурко" 19

0879 001 022

Фейсбук страница

Евелина Георгиева
Евелина Георгиева Отговорен редактор
бар коктейли барове миксология
Още от Запазено място
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес