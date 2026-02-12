Рокада преди дербито: Треньорът на ЦСКА 1948 тъкмо се закани на ЦСКА, но бе отстранен

Отборът на ЦСКА 1948 ще бъде воден от нов треньор в предстоящия шампионатен двубой срещу ЦСКА. Тимът от Бистрица се е разделил със старши треньора Иван Стоянов и неговия помощник Коста Янев, съобщава "Тема Спорт". Стоянов и Янев са напуснали тази сутрин, като ще бъдат заменени от Александър Александров-Алвеша и Атанас Борносузов. Раздялата идва след загубата на ЦСКА 1948 от ЦСКА за Купата на България.

Втори в Първа лига, но аут за Купата: ЦСКА 1948 разкара Иван Стоянов

Стоянов пое ЦСКА 1948 през април 2025 г., след като преди това работеше в третия и втория отбор на "червените". Той изведе ЦСКА 1948 до второто място в класирането в Първа лига, като успя да запише победа над Монтана при подновяването на шампионата. Загубата от ЦСКА за Купата обаче коства треньорското кресло на Иван Стоянов, като очевидно ръководството не е доволно от отпадането от надпреварата.

Алвеша отново ще води ЦСКА 1948 - завръща се на тъчлинията за шампионатния мач с ЦСКА

Любопитното е, че след мача между ЦСКА и ЦСКА 1948 на стадион "Васил Левски" във вторник Иван Стоянов се закани на "армейците", че ги чака по-тежък мач в събота. Очевидно тогава Стоянов дори не е подозирал, че може да остане без работа. Финансовият благодетел на клуба Цветомир Найденов обаче за пореден път показа, че може бързо да предприема треньорски рокади, когато не е доволен от резултатите на отбора.

Иначе Алвеша, който ще застане начело на ЦСКА 1948 в предстоящия мач с ЦСКА, водеше първия отбор на тима от Бистрица преди идването на Иван Стоянов.

