Левски се разсърди на bTV заради "унижение" и "подигравка" към Хулио Веласкес

Левски излезе с официална позиция на своя сайт по повод съдържание в ефира на bTV Media Group след загубата на "сините" от Лудогорец в двубоя от 1/4-финалите за Купата на България. Според столичния гранд колегите от медията са осмивали публично испанския специалист чрез "подигравателно обръщение". В резултат на това от "Герена" отнемат дадените акредитации на представителите на bTV Media Group.

Левски с яростна защита на Хулио Веласкес

В позицията, подписана от Климент Йончев - директор „Комуникации“ на Левски, се изтъкват "подигравката, унижението и езикът, който цели да обезцени професионалист". Това според "сините" не било журналистика, а поведение, което уронвало престижа не само на клуба и треньора, но и на самата медийна среда.

"Ръководството и отборът застават зад Хулио Веласкес и неговия щаб. Категорично вярваме, че отборът е добре подготвен и днес е много по-силен от състава, който треньорът и екипът му завариха при пристигането си. Клубът няма да толерира опити за публично дискредитиране на хората, които работят за „Левски“, особено когато това се прави на вълната от емоции след загуба", пише още Климент Йончев.

Той припомня факти, свързани с положението на столичани преди идването на Хулио Веласкес. "Понятието „требъл“ в България означава три трофея в рамките на един сезон, като през изминалата седмица беше изигран финал за Суперкупата за сезон 2024/2025, който беше спечелен от шампиона за същия сезон; Към този момент „Левски“ остава в надпреварата за два трофея през сезон 2025/2026 – шампионат и ако спечели титлата – финал за Суперкупа. „Левски“ няма загуба в първенството от отбор в ТОП 4, като в директните мачове с преките конкуренти има две победи и едно равенство", гласи продължението.

"Поради горното ПФК „Левски“ прекратява издадените акредитации на представителите на bTV Media Group за пресконференции, тренировки, домакински мачове и официални събития на клуба за неопределен период, като настоява за официално извинение и корекция на тона, който противоречи на базови стандарти за уважение и професионализъм", завършва Климент Йончев.

