Архивът на Джефри Епстийн, публикуван от Министерството на правосъдието на САЩ, разкри истинския мащаб на участието на модели от Русия и бившия Съветски съюз в секс империята на финансиста. Журналисти от "Агентство" проучиха детайлно архива, за да разберат как е работила схемата за примамване на жени за проституция и как някои от тях самите са станали помагачи на финансиста.

Наталия Малишева

Една от асистентките на Епстийн, която е вербувала момичета за милиардера-педофил е рускинята Наталия Малишева. Жената е осигурявала жертви за Епстийн и негови влиятелни познати от 2004 до 2010 г. Малишева е рускиня, която живее в Америка от дълго време. Работила е като масажистка, а през 2004 г. започва да помага на Епстийн срещу пари, се разбира от според документи, намерени на острова му.

Името на Малишева се появи за първи път в документалния филм на Netflix „Джефри Епстийн: Мръсни богати“, където една от жертвите на Епстийн, Сара Рансъм, разказва, че когато е била на 22 години, Малишева се е срещнала с нея в клуб и е уговорила среща с Епстийн. След срещата Наталия поканила Рансъм на острова на Епстийн. По време на полета Епстийн, в присъствието на Рансъм и други гости, е правил груб секс с друга жена точно в самолета. В друг случай на острова, Наталия се обадила на Рансъм и казала, че Епстийн иска да я види; на жената било наредено да легне на масажна маса, след което Епстийн „просто я изнасилил“.

Публикуваният набор от документи дава представа за дейността на Малишева. По времето, когато тя започва да сътрудничи с Епстийн тя е била в началото на 20-те си години. Възможно е самата тя първоначално да е била една от жертвите на финансиста – според свидетелства на други жени. По същество това е начинът, по който е работила схемата, при която на жени, които са имали връзки с Епстийн, е било предлагано да печелят пари, като водят при него свои приятелки.

Не достатъчно млади

В публикуваните файлове се разбира, че активната кореспонденция на Малишева с Епстийн започва през 2005 г. Едно от първите писма от Наталия е озаглавено „Миси, 29“ и очевидно съдържа снимки на жена. Епстийн отговаря на това писмо с „Това означава ли 29 години??“, вероятно намеквайки, че кандидатката не е достатъчно млада. Писмата на Малишева стават редовни, а възрастта на момичетата, чиито снимки тя препраща на Епщайн, все по-малка. Ето няколко примера за тяхната кореспонденция: Малишева пише: „Айна, 21, какво мислиш?“ „Дебела и азиатка, извинете“, отговаря Епщайн. „Маша, 19“ – „Скъпа“. „Мариана, 19, мил човек“ – „Не е толкова сладка“. „Ирина, 19 или 20, сутринта, Маша, 20, следобед, 2 снимки“ – „Да, и за двете“.

Почти всички момичета, за които Малишева пише, са пълнолетни. Само веднъж е изпратила информация за 17-годишна кандидатка. Може да се предположи, че след първото си наказателно дело – за сексуална експлоатация на непълнолетни във Флорида – Епстийн е станал по-предпазлив и е започнал по-често да се насочва към уязвими жени имигрантки, повечето от които, съдейки по кореспонденцията им, са имали проблеми с работата, жилището, визите и парите.

Краят на връзката

Няколко години по-късно Малишева, според кореспонденцията им, е прекратила работа с Епщайн. През 2010 г. тя му изпратила писмо, в което обяснила, че продава недвижими имоти и е срещнала мъж – милионер, когото чувствала, че познава цял живот. Същата седмица Малишева планирала да посети семинар за коучинг на Тони Робинс и написала, че „следва неговите учения“ от години и че благодарение на него е „привлякла вниманието на Епстийн“: „Ако не бяха неговите съвети, нямаше да издържа и седмица с теб.“ Като прощално послание тя написала на Епстийн: „Ти ми даде невероятна основа и съм ти вечно благодарна.“ „Чудесно“, отговорил Епстийн. Това вероятно е била последната им кореспонденция (Агенцията не успяла да намери по-късни писма от Малишева в архивите).

Не е преследвана

До 2020 г., когато филмът на Netflix излиза, Малишева се е преместила от Ню Йорк в Лос Анджелис и се е опитвала да се скрие от журналисти в елитен апартамент с басейн. Малишева не е била преследвана в САЩ. Това може да се дължи на споразумението за признаване на вината, което Епстийн сключи с властите по време на първото си наказателно дело през 2008 г. Тогава всички негови известни и неназовани сътрудници бяха освободени от наказателно преследване.

Кира Дихтяр

През лятото на 2022 г. руската пропаганда ликуваше: 37-годишният руски супермодел Кира Дихтяр се завърна в Русия от Ню Йорк, отказвайки да осъди нахлуването в Украйна. Историята на Дихтяр е типична за моделите. Като дете тя е била гимнастичка, тренирала е с Ирина Винер в същия клас като Алина Кабаева. Но спортната ѝ кариера скоро приключва, когато Кира среща жена на улицата, която ѝ предлага да се пробва като модел. Така тя попада в агенцията на московския фотограф Александър Бородулин. В началото на 2000-те 15-годишната Кира е изпратена в Лондон за фотосесия, но вместо в студио, Дихтяр се озовава в имението на олигарха беглец Борис Березовски. Години по-късно, в предаването на Андрей Малахов, тя разкрива, че Березовски я е изнасилил – и че нейният приятел, американският финансист Джефри Епстийн, когото е срещнала на 17 години, ѝ е помогнал да преодолее тази травма.

Кариера

Въпреки тази травма, кариерата на Дихтяр процъфтява. Тя живее в Съединените щати, позира за известни списания и е модел за водещи марки. Тя също така публично се изказва срещу сексуалното насилие. В интервю за американски подкаст тя казва, че дейността ѝ е била подкрепена от сочената за любовница на руския диктатор Владимир Путин и майка на синовете му Алина Кабаева.

Importance: High



Alright, say hello to another Epstein graduate: a woman who was just one degree of penetration away from Putin while cosplaying as a spy with her 'kgb88' handle.



She might have been even closer — and not cosplaying at all, who knows.



Her name is Kira… pic.twitter.com/C9VkgEdAXw — penguins_against_trump (@FlippersUpNow) February 8, 2026

Борбата срещу сексуалното насилие обаче не я спира да търси нови жертви за Епстийн. В едно писмо до финансиста тя пита: „Имаш ли нужда от нови приятели за масаж?“ и предлага нови кандидатки от Русия, Беларус и Украйна. Поне една от тях е само на 17 години. Дихтяр моли Епстийн да „вземе едно от момичетата под крилото си“: „Тя е много лоялна, но не разбира реалностите на живота.“

През 2022 г. пропагандистите се втурнаха да отпразнуват завръщането на Дихтяр: на следващата година тя роди дете в Съединените щати с американския си съпруг и, съдейки по публикациите ѝ в Instagram, се мести със семейството си във Вирджиния. Оттам тя и съпругът ѝ публикуват видеоклипове в социалните мрежи, оправдавайки анексирането на Крим, обяснявайки необходимостта от война с „експлозията на Кримския мост“.

Алиса

Преди да замине за Съединените щати и да се срещне с Епстийн, моделът Алиса стажува в руска държавна информационна агенция и в парламента, а също така работи в московското правителство. Друга бивша руска манекенка работила във фондация „Не изоставяме своите“, чийто съвет на попечителите е възглавяван от депутата от Държавната дума и бивш комисар по правата на детето Анна Кузнецова. Кузнецова, която е преживяла ужасна трагедия в миналото – тежък инцидент – сега участва в конференции и срещи на Министерството на отбраната, споделяйки своя опит с онези, които са се сражавали във войната в Украйна. Десет години по-рано тя изпраща отчаяно писмо до Епстийн. Пише, че е била принудена да работи в почистваща фирма и като стажант в агенция за недвижими имоти, но парите са били оскъдни и е трябвало да изпраща пари на родителите си у дома.

Ирина Чернова

Ирина Чернова е друга рускиня, която е помогнала на Джефри Епстийн да намира жени за секс. От 2006 до 2008 г. тогавашната важна асистентка на Епщайн, Наталия Малишева му е препращала имейли от Чернова десетки пъти. По-късно тя самата започва да си кореспондира с финансиста. Чернова е родена в Красноярск, а по-късно се мести в Москва, където, както твърди в социалните мрежи и на уебсайта си, завършва журналистика в Московския държавен университет. В Ню Йорк Чернова стажува в CBS News, а след това работи в Newsbutterfly TV.

"Ето линк към новата ми приятелка. Тя е на 19 години, от Москва. Наскоро подписа договор с Мадисън.“ Наталия Малишева препраща това писмо от Чернова до Епстийн през 2006 г. с въпроса: „Новата приятелка на Ирина. Достатъчно хубава ли е, за да се срещнем първо за чай?“ „В петък вечер, няма чай“, отговори финансистът.

В други писма, предадени на Епстийн чрез Наталия, Чернова изброява достойнствата на жените, много от които са от бившия Съветски съюз. „Има едно ново момиче тук, Резеда, свободна е в четвъртък сутринта. 22-годишна, от Уфа, сервитьорка, студентка, в Ню Йорк е от година, къса руса коса.“

Едно от писмата на Чернова обяснява как е работила пирамидалната схема – на жените е обещана награда, ако доведат приятелите си при Епстийн. „Мая, на 19 години, от Одеса, е тук от година и половина и живее в Бруклин. Тя е малко пълничка, със сладко лице и дълга тъмна коса. И, най-важното, познава много момичета в Бруклин. Вече ѝ казах, че ще бъде възнаградена, ако помогне да се свържем с приятелите си, и тя каза, че може да го направи, но първо трябва „сама да го пробва, за да види какво ще бъде“.

Към 2009 г. Ирина започва да си кореспондира директно с Епстийн – по същество се превръща в нова Малишева, изпращайки десетки имейли, предлагащи нови участници в схемата. Съществува вероятност самата Ирина да е била жертва на трафик на хора за сексуална експлоатация. През 2010 г. финансистката пише на британския принц Андрю, друг редовен герой в „Досиетата на Епстийн“, който губи позицията си в кралския дворец в резултат на скандала, че приятелката му Ирина скоро ще бъде в Лондон и ще може да вечеря с него. „Тя е на 26 години, рускиня, много красива и надеждна. И да, има вашия имейл.“ В писмото не е посочено фамилно име, но Чернова отговаря на възрастта и описанието.

И една майка

Московският модел Светлана (Лана, Свет) Пожидаева първо стана жертва на Епстийн, а след това му намира момичета. Майка ѝ Ирина ѝ помага в това, тъй като Епстийн я кани в дома си. Светлана Пожидаева завърши МГИМО и известно време работи като анализатор в инвестиционна компания в Москва. След това се занимава с моделство, като се мести първо в Европа, а след това в Съединените щати. Подписва договор с модната агенция на Жан-Люк Брунел, която осигурява жени за Епстийн.

Тя има лични, а по-късно и бизнес отношения с финансиста. С негова подкрепа открива благотворителна фондация, а по-късно и проект за жени предприемачи. По-късно примамва нови момичета в САЩ за Епстийнпод претекст, че работи по тези проекти и в модната индустрия.

Семейството на Светлана също поддържа лични отношения с финансиста. Майката на момичето, Ирина Пожидаева, посещава имението му в Палм Бийч през 2015 г. и по-късно му изпраща благодарствено писмо: "Благодаря ви, че направихте пътуването ни до САЩ не само възможно, но и незабравимо. Прекарахме прекрасно време с дъщеря ни в апартамента в Ню Йорк и в имението в Палм Бийч... Така че, за нашето семейство, вие сте страхотен човек.“

В началото на 2016 г. Светлана препраща на Епстийн писмо от майка си със снимки на момиче, което е наемало апартамента на Ирина. „Много е приятно да се говори с нея, напълно разорена, учи, няма пари. Мисля, че е по-интересна в живота“, пише майката на модела в придружаващото писмо. Светлана Пожидаева в момента живее в Ню Йорк.

Олимпийски асистент

Мария Прусакова, руска сноубордистка и участничка в Олимпийските игри в Торино през 2006 г. също се е занимавала с набиране на момичета. Тя се запознава с Епстийн, когато е на 21 години, и има връзка с него в продължение на много години. Прусакова е търсила „масажистки“ и „лични асистентки“ за него. В замяна финансистът е платил обучението ѝ в юридическия факултет в Париж и разходите за живот по време на обучението ѝ в Калифорнийския университет през 2016-2017 г., пише The New York Times.

Снимки: Getty images