Прекара 11 години в Левски, а сега ще възражда кариерата си при бивш треньор на "сините"

Освободеният преди броени дни от Левски Патрик-Габриел Галчев си намери нов отбор. Юношата на "сините" се присъедини към босненския Железничар Сараево, където ще играе под ръководството на бившия си треньор на "Герена" - Славиша Стоянович. Галчев, който прекара 11 години на стадион "Георги Аспарухов", ще опита да възроди кариерата си зад граница, и то с треньор, с когото се познават отлично.

Славиша Стоянович взе Галчев в Босна

Роденият в Сарагоса футболист влиза в школата на Левски през 2015 година, а през 2020-та дебютира и за мъжкия отбор. В последните 6 години Галчев успя да изиграе 99 мача със синята фланелка. За последно той игра като преотстъпен в Локомотив София, където отново работи с бивш треньор на Левски - Станислав Генчев. При Хулио Веласкес Галчев на практика се оказа излишен и логично се стигна до раздяла между двете страни.

Договорът на Галчев с Железничар Сараево е до лятото на 2027 г.

Галчев преминава в босненския клуб като свободен агент - с договор до лятото на 2027 година. Славиша Стоянович използва Патрик-Габриел в осем мача, докато бе треньор на Левски. Специалистът води "сините" в два периода: 2018-2019 и 2020-2021, като при втория престой се разболя от коронавирус и го изкара тежко, като на практика не можеше да води тима.

