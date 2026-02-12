Оставката на Румен Радев:

Наградиха Тервел Замфиров с почетен медал на НСА

Ректорът на Национална спортна академия проф. Красимир Петков награди Тервел Замфиров с почетен медал на НСА за историческото му постижение на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина – 2026, където сноубордистът спечели бронз в дисциплината паралелен гигантски слалом. Тервел, който е студент в Спортната академия, получи наградата си по време на тържествено заседание на Академичния съвет на НСА, под бурните аплодисменти на академичното ръководство, преподаватели и студенти.

„След триумфа на Тервел на Световната купа в Банско, ние очаквахме медал и ти го спечели! Честито, моето момче!“, емоционално се обърна ректорът на НСА към талантливия сноубордист, който сърдечно благодари за оказаната чу чест.

Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Красимир Петков

Студентите на НСА пишат история

Проф. Красимир Петков подчерта, че студентите на НСА пишат история и техните успехи са най-голямата гордост за Академията, визирайки и феноменалното постижение на Лора Христова на Игрите в Милано/Кортина. Третокурсничката на НСА спечели бронзов медал в биатлона на класическата дистанция 15 км с четири безупречни стрелби. 

За достойно участие в Зимните олимпийски игри награда получи и Александър Кръшняк, на когото ректорът връчи значка на НСА. В олимпийския си дебют първокурсникът на Спортната академия се класира на 31 място в квалификациите на паралелния гигантски слалом.

