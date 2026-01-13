Войната в Украйна:

13 януари 2026, 13:34 часа 391 прочитания 0 коментара
Хляб, мляко и още: Цените в евро сега и в левове преди година

"От началото на годината имаме потребителска кошница от около 51-52 евро (за седмица, или 99-101 лв. - бел. ред.)", отчете на 13 януари председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов. Той съобщи само за малък ръст при един продукт - кашкавала - през последната седмица, с около 5 цента. Плодовете и зеленчуците са на сезонно предлагане, като краставицата все още е в голям дефицит - заради стачката в Гърция и проблемът с превоза "не може да се нормализира пазарът", отчете Иванов.

Той представи и данни за същия период на миналата година спрямо сега. Ето кои продукти са с по-високи цени и кои са с по-ниски:

  • домат: +2%
  • краставица: +28%
  • картофи: -33%
  • зеле: -40%
  • лук: -25%
  • зелен пипер: -35%
  • червен пипер: +10%
  • тиквичка: +2%
  • банан: +8%
  • портокал: +21%
  • ябълка: +40%
  • захар: -11%
  • фасул: -3%
  • ориз: +1%
  • брашно: +15%
  • олио: +1% ("стабилна цена, независимо от постоянния тренд към повишаване", по думи на Владимир Иванов)
  • кашкавал: +4%
  • сирене: +3%
  • масло: -2%
  • прясно мляко: -5%
  • свинско месо: +3%
  • пилешко месо: +5%.

Снимка: iStock

"Годината на скъпите плодове беше 2025 г., това се запазва и в началото на 2026 г.", отчете Владимир Иванов.

"Пророкуваха се какви ли не небивалици за резки трендове – нищо от това не се случва, имаме нормално действащ пазар, вървим с тенденциите на европейския пазар", отбеляза той. "За да хукнат цените нагоре, е нужна кардинална промяна в икономическите фактори, а такава не се наблюдава".

Международните цени

Представена беше и статистика за международните цени. При пшеницата и царевицата няма особена промяна, като това е тенденция вече повече от 2 години. Пшеницата задържа нива под 200 долара – 180 долара към момента, царевицата е на нива около 174 долара. При бялата рафинирана захар се задържат нива около 420 долара, а пиковите равнища около края на 2023 г. бяха над 700 долара.

Нерафинираното слънчогледово олио „Ротердам“ става по-скъпо - качва се до 1400 долара. Този тренд се отрази на българския пазар и ще окаже влияние с около 30 ст. на дребно, предупреди Владимир Иванов.

Що се отнася до какаото, четвърти месец има стабилизиране на цената - на около 6 долара. При цената на кафе арабика също има стабилизиране, но на високи равнища – на нива около 9 долара.

