Иран полека лека отваря Ормузкия проток, само че за пакистански кораби

29 март 2026, 7:45 часа
Иран полека лека отваря Ормузкия проток, само че за пакистански кораби

Иран се е съгласил да пропусне още 20 кораба под пакистански флаг да преминат през Ормузкия проток. Това обяви министърът на външните работи на Пакистан  Мохамад Ишак Дар, цитиран от ДПА и БТА. В публикация в "Х" той уточни, че на ден по този ключов за световната търговия с петрол маршрут ще може да преминат по два плавателни съда. "Диалогът, дипломацията и подобни мерки за изграждане на доверие са единственият път напред", изтъкна пакистанският външен министър, който е и вицепремиер. Още: Франция начерта план за Ормузкия проток, Иран обвини "корумпирания" Тръмп в лъжа за танкерите (ВИДЕО)

Диалог и дипломация

Пакистан има граница с Иран от около 900 километра и се очертава като посредник на фона на засилващите се опасения, че войната, започната срещу неговия съсед от САЩ и Израел, може да продължи да се разпространява в по-широкия регион, отбелязва ДПА.

Очаква се пакистанската столица Исламабад да приеме днес на среща на външните министри на Саудитска Арабия, Турция и Египет и страната домакин, посветена на конфликта.

Пакистанският министър на външните работи съобщи още, че е разговарял по телефона с иранския си колега Абас Арагчи, пред когото е наблегнал на необходимостта от деескалация, подчертавайки, че "диалогът и дипломацията остават единственият жизнеспособен път към траен мир".

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
