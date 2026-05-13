БСК: Цените не могат да бъдат намалени незабавно

Цените не могат да бъдат намалени незабавно, коментира Добри Митрев – председател на Българска стопанска камара в студиото на „Още от деня“ по БНТ. Според него е положително, че държавата търси решение на проблема, но част от текстовете будят притеснение. „Хубавото е, че някой обръща внимание на обществените очаквания и че се признава, че има проблем с цените“, заяви той.

По думите му целта на законовите промени остава неясна. „От една страна се твърди, че целта е по-справедливо разпределение на добавената стойност и повече прозрачност в ценообразуването. От друга страна законът се представя като мярка срещу ръста на цените. Ако просто се преразпределя добавената стойност по веригата, крайната цена не се променя“, предупреди той.

Митрев подчерта, че често се смесват понятията „надценка“ и „печалба“. „Наценката не е печалба. В нея влизат транспорт, складиране, възнаграждения на персонала и други разходи“, каза още Добри Митрев.

Според него определението за „справедлива цена“ е твърде относително и различна за всеки един потребител. Митрев коментира и новото понятие „прекомерно висока цена“. По думите му цените се влияят от множество външни фактори – международни пазари, горива, транспорт, електроенергия и размерът на пазара. „България е малък пазар. Има значение и ДДС, и транспортът, и мащабът на потреблението“, каза още той.

Председателят на БСК предупреди, че държавната намеса чрез тавани на цени или надценки няма как да даде траен резултат. Той даде пример с държави като Унгария и Румъния, където се стига до увеличаване на данъци и орязване на разходи.

Според Митрев Комисията за защита на конкуренцията трябва да прави задълбочени секторни анализи, вместо да се търсят бързи решения. „КЗК не е спешна помощ. КЗК не действа бързо по презумпция. Той трябва да изследва целият проблем и да намери предложения“, добави той.

В заключение Митрев призова първо да бъде направен пълен анализ на ефекта от Закона за въвеждане на еврото и проверките на контролните органи.