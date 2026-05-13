Радар за икономика: Най-важните новини на 13 май 2026 г.

13 май 2026, 23:00 часа
Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 13 май 2026 г.

На косъм от лидерство: България излезе втора в ЕС по икономически растеж

Българската икономика отбелязва втори по големина годишен растеж сред страните от ЕС през първото тримесечие на 2026 г. -2,9 на сто, като данните съответстват с оповестените по-рано днес от НСИ. Единствено икономиката на Кипър се разширява с повече - 3 на сто. Това показват най-новите данни на Евростат. На трета позиция остава Испания, чиято икономика се увеличава с 2,7 на сто.

Спорните текстове за "справедливите цени" минаха на първо четене

Народното събрание прие на първо четене спорните законопроекти на "Прогресивна България" срещу високите цени, които предизвикаха остри сблъсъци в пленарната зала и предупреждения от опозицията и бизнеса за риск от скрит ценови контрол, административен произвол и нов скок на цените.

Светът изчерпва запасите си от петрол с рекордна скорост: Предупреждение

Светът изчерпва резервите си от петрол с рекордни темпове, тъй като доставките от Персийския залив продължават да намаляват, предупреди днес Международната агенция за енергията (МАЕ). "Повече от 10 седмици след началото на войната в Близкия изток нарастващите липси на достави, заради затрудненото преминаване през Ормузкия проток, изчерпват световните петролни запаси с рекордни темпове", подчертава МАЕ в месечния си доклад за петролните пазари.

Изненадваща новина за Ормузкия проток обърна тренда на петролните цени

Цената на петрола се понижи днес след тридневна възходяща тенденция, докато инвеститорите изчакват развитието на нестабилното примирие в Близкия изток и се подготвят за важната среща на върха в Китай между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, предаде Ройтерс. Междувременно стана ясно, че Ирак и Пакистан са постигнали отделни споразумения с Иран за осигуряване на доставки на петрол и втечнен природен газ (LNG) през Ормузкия проток.

Неочакван обрат в курса на еврото към долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар отново падна сериозно и вече е близо до психологическата граница от 1,17 към американската валута. Европейската валута като цяло е на значително по-ниски стойности и през последните седмици. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

Пламен Иванов Редактор
