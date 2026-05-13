Радар за икономика: Най-важните новини на 13 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 13 май 2026 г.

Българската икономика отбелязва втори по големина годишен растеж сред страните от ЕС през първото тримесечие на 2026 г. -2,9 на сто, като данните съответстват с оповестените по-рано днес от НСИ. Единствено икономиката на Кипър се разширява с повече - 3 на сто. Това показват най-новите данни на Евростат. На трета позиция остава Испания, чиято икономика се увеличава с 2,7 на сто.

Народното събрание прие на първо четене спорните законопроекти на "Прогресивна България" срещу високите цени, които предизвикаха остри сблъсъци в пленарната зала и предупреждения от опозицията и бизнеса за риск от скрит ценови контрол, административен произвол и нов скок на цените.

Светът изчерпва резервите си от петрол с рекордни темпове, тъй като доставките от Персийския залив продължават да намаляват, предупреди днес Международната агенция за енергията (МАЕ). "Повече от 10 седмици след началото на войната в Близкия изток нарастващите липси на достави, заради затрудненото преминаване през Ормузкия проток, изчерпват световните петролни запаси с рекордни темпове", подчертава МАЕ в месечния си доклад за петролните пазари.

Цената на петрола се понижи днес след тридневна възходяща тенденция, докато инвеститорите изчакват развитието на нестабилното примирие в Близкия изток и се подготвят за важната среща на върха в Китай между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, предаде Ройтерс. Междувременно стана ясно, че Ирак и Пакистан са постигнали отделни споразумения с Иран за осигуряване на доставки на петрол и втечнен природен газ (LNG) през Ормузкия проток.

Курсът на еврото спрямо щатския долар отново падна сериозно и вече е близо до психологическата граница от 1,17 към американската валута. Европейската валута като цяло е на значително по-ниски стойности и през последните седмици. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

