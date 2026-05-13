Държавната дума (долната камара на руския парламент) единодушно одобри използването на руската армия за защита на руските граждани от чуждестранни и международни съдилища. Всичко това стана за две минути. Държавната дума единодушно прие на второ и трето четене законопроекта, като депутатите отделиха общо около две минути, за да го одобрят, съобщава руското опозиционно издание "Агентство".

Документът постановява, че по решение на президента армията може да изпълнява задачи за защита на руснаци, арестувани, задържани или преследвани по решения на чуждестранни съдилища – ако това са съдилища, в които Русия не е страна и чиято юрисдикция "не се основава на международен договор с Русия или резолюция на Съвета за сигурност на ООН". Това определение включва Международния наказателен съд в Хага (МНС), който издаде заповед за арест на руския диктатор Владимир Путин заради масови отвличания на украински деца и военни престъпления в Украйна.

Законът се определя от руснаците като аналог на Закона за защита на американските военнослужещи (ASPA), приет от Съединените щати през 2002 г. след създаването на МНС за защита на американския военен персонал и длъжностни лица от преследване. От март 2023 г. насам МНС е издал заповеди за арест на Владимир Путин, комисаря по правата на детето Мария Львова-Белова, секретаря на Съвета за сигурност Сергей Шойгу, началника на руския генщаб Валери Герасимов, бившия командир на Руския черноморски флот Виктор Соколов и командира на авиацията за далечни полети Сергей Кобилаш – всички за военни престъпления и отвличане на украински деца. Адвокати, интервюирани от "Комерсант", предполагат, че разпоредбата може да се превърне в "законодателна рамка" за ескортиране или защита на кораби от сенчестия флот, включени в списъците със санкции.

В края на 2025 г. беше въведена забрана за изпълнение на международни съдебни решения в Русия.

А междувременно, талибани пристигнаха в Русия, за да участват във форума "Русия – Ислямски свят". По време на срещата се очакват стратегически разговори и разширяване на сътрудничеството с Русия. Делегацията се ръководи от "министъра на търговията" на талибанското правителство.

pic.twitter.com/biEYUlrJ46 — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026