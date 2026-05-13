Пенкова: Законопроектът, който изготвям, ще намали трайно цените на електроенергията

Високите цени на тока и слабата свързаност между държавите в ЕС са сред най-големите проблеми пред енергийната система на Съюза днес. В момент, в който Европа продължава да плаща цената на високи енергийни разходи, претоварени мрежи и сериозни различия в цените на електроенергията, българският евродепутат от БСП Цветелина Пенкова изготвя едно от най-важните законодателства за бъдещето на европейската енергетика. В Комисията по индустрия, изследвания и енергетика (ITRE) тя представи регламента, по който работи - TEN-E, ключовото европейско законодателство за стратегическата трансгранична енергийна инфраструктура в ЕС.

Ролята на Пенкова по това законодателство е от изключително важно за България и Югоизточна Европа. Като водещ преговарящ от страна на Европейския парламент тя изготвя правилата, които ще определят бъдещите инвестиции в електропреносни мрежи, трансгранична свързаност, системи за съхранение на енергия и стратегическа инфраструктура. Именно тези решения ще влияят върху това дали ЕС ще успее да намали разликите в цените на електроенергията между отделните държави, да избегне бъдещи енергийни кризи и да гарантира по-поносими цени за домакинствата и по-добри условия за индустрията.

В Комисията по индустрия, изследвания и енергетика Пенкова очерта основния проблем пред ЕС, свързан със сигурността на доставките и че стабилните цени няма как да бъдат гарантирани без модерна, свързана и достатъчно гъвкава електропреносна мрежа.

„Електрификацията, развитието на нови енергийни мощности, сметките за ток, сигурността на доставките и конкурентоспособността на индустрията зависят от това ЕС да има правилната енергийна инфраструктура“, заяви Пенкова.

По думите ѝ проблемът не е само колко електроенергия произвежда ЕС, а дали тя може да стигне навреме там, където е необходима. Това е особено важно за държави като България, които продължават да бъдат сред най-засегнатите от слабата енергийна свързаност в региона. Според Пенкова недоразвитата инфраструктура и ограниченият капацитет на мрежите поставят Югоизточна Европа в по-неблагоприятна позиция и поддържат по-високи цени на електроенергията спрямо други части на ЕС.

„Постоянните структурни претоварвания и разликите в цените между отделните ценови зони не могат да бъдат игнорирани повече“, посочва тя.

Според Пенкова ЕС трябва да спре да реагира на кризи „на парче“ и да започне да планира по-дългосрочно развитието на електропреносната мрежа. По думите ѝ проблемът не е само в производството на електроенергия, а в това дали системата може да я пренася ефективно между отделните държави.

„TEN-E не трябва да се свежда до списък от проекти. Той трябва да бъде стратегически инструмент, който решава общите проблеми на европейската електропреносна система“, подчертава Пенкова.

Особено чувствителна тема остава начинът, по който се използват приходите от претоварванията на мрежите, т.е. от ограниченията и тесните места в електропреносната система. Според Пенкова ЕС не може да продължава да трупа приходи от тези ограничения, без реално да решава причините за тях.

„Претоварванията генерират приходи, но ако тези средства не се използват ефективно за премахване на ограниченията, проблемът остава“, предупреждава евродепутатът.

В законопроекта Пенкова поставя силен акцент и върху прозрачността при взимането на решения за големите инфраструктурни проекти. Според нея процесът не може да бъде оставен на сложни технически модели и непрозрачни процедури, които остават неразбираеми за обществото и индустрията.

„Изборът на проекти и планирането на енергийната инфраструктура не могат да се случват непрозрачно и без ясен обществен контрол“, заявява Пенкова.

Затова тя предлага по-силна роля на европейския енергиен регулатор ACER при проверката на данните, оценката на нуждите и контрола върху разходите за инфраструктура.

Предложенията на Пенкова поставят фокус и върху по-гъвкави и по-изгодни решения - начини за съхранение на енергия, дигитални инструменти и по-гъвкаво управление на електроенергийната система, които често могат да дадат по-бърз и по-евтин резултат от изграждането на нова инфраструктура.

Освен икономическо и технологично измерение, темата има и все по-силен геополитически характер. В предложенията си Пенкова настоява за по-строги правила за прозрачност на собствеността и по-силен контрол върху чуждестранните инвестиции в стратегическа енергийна инфраструктура.

Предстоят тежки преговори и множество компромиси в Европейския парламент, но още с представянето на проектозакона Цветелина Пенкова очерта една от големите теми в бъдещия европейски дебат, че енергетиката вече не е само въпрос колко ток се произвежда, а дали хората и индустрията ще имат сигурност и поносими цени.

„Без нови мрежи, по-добра свързаност и по-дългосрочно планиране ЕС няма да може да избегне нови ценови кризи. Работа ми в момента е насочена именно към това – да гарантираме трайно ниски цени на електроенергията за нашите домакинства и индустрия“, категорична бе Пенкова.

