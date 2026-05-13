На косъм от лидерство: България излезе втора в ЕС по икономически растеж

13 май 2026, 14:12 часа 727 прочитания 0 коментара
Снимка: Екс ел медия
Българската икономика отбелязва втори по големина годишен растеж сред страните от ЕС през първото тримесечие на 2026 г. -2,9 на сто, като данните съответстват с оповестените по-рано днес от НСИ. Единствено икономиката на Кипър се разширява с повече - 3 на сто. Това показват най-новите данни на Евростат. На трета позиция остава Испания, чиято икономика се увеличава с 2,7 на сто. 

През първото тримесечие годишен спад на БВП са отчели единствено Ирландия (6,3 на сто) и Румъния (1,5 на сто).

Икономическият растеж в ЕС и еврозоната се е забавил

Като цяло икономическият растеж в ЕС и еврозоната се е забавил през първото тримесечие на 2026 г., отчетено на годишна основа.

Годишният темп на растеж на икономическата продукция в ЕС е спаднала до 1 на сто през периода януари - март т.г., докато през последното тримесечие на миналата година намаля до 1,4 на сто.

Икономиката на еврозоната, която наброява 21 страни членки след присъединяването на България на 1 януари 2026 г., също расте с по-бавен годишен темп през първото тримесечие - 0,8 на сто в сравнение с 1,3 на сто през предходното тримесечие.

Отнесено към предходното тримесечие, през януари - март 2026 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС нараства с 0,2 на сто, с колкото и през предишния период. В еврозоната БВП отбелязва месечен ръст с 0,1 на сто след 0,2 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г.

 

Пламен Иванов
