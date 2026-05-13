Рекорден внос в България доведе до повишаване на търговския дефицит

Вносът в България през март се увеличи с цели 18,6 на сто до рекордните 5,5214 млрд. евро след повишение с 8,2 на сто и през февруари. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Скокът на вноса доведе до повишаване на търговския дефицит на нашата страна през март до 1,4262 млрд. евро спрямо дефицит за 810,7 млн. евро през февруари.

Износът

В същото време общият български износ на стоки нараства с 12 на сто спрямо същия месец година по-рано, достигайки 12-месечен връх от 4,0952 млрд. евро, след като през предходния месец се повиши с едва 0,1 на сто.

За първото тримесечие на 2026 г. износът на стоки от България нараства с 3,7 на сто спрямо същия период на предходната година, достигайки 10,9693 млрд. евро, докато вносът на стоки в нашата страна нараства с 9,2 на сто до 14,252 млрд. евро, а общото външнотърговско салдо за периода януари - март 2026 г. е на дефицит от 3,2829 млрд. евро.

Износът на стоки от България в посока останалите страни от ЕС се увеличава през март с 15,3 на сто спрямо година по-рано, а спрямо трети страни - с 6 на сто. Вносът от Европейския съюз пък се повишава през март с 19,5 на сто, докато от трети страни нараства със 17,5 на сто.

За периода януари - март 2026 г. износът на стоки от България в посока ЕС се увеличава със 7,6 на сто, докато от трети страни се свива с 3,4 на сто. В същото време вносът в България от ЕС през първото тримесечие на 2026 г. се повишава с 6,6 на сто, а от трети страни нараства с 12,7 на сто.

