КНСБ: Искаме 50 млн. евро за всички държавни служители, които протестираха в понеделник

„Доволни сме, че започна да се провежда тристранният диалог, макар и със закъснение“. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV главният икономист на КНСБ Любослав Костов във връзка с възможното прекрояване на бюджета след заявката на властта, че го изтегля. „Разбрахме се всяка страна да си представи исканията за разходите и приходите и във вторник да се съберем пак, да видим къде имаме консенсус с бизнеса и къде нямаме. Винаги така се случва при преговорите, но за да се случи, трябваше да има преговори. Дано накрая се случат. Оптимист съм, че ще се разберем другата седмица“, добави той.

"Разговор по същество, без излишни нападки"

„Удовлетворени сме от това, че имаше един спокоен разговор от всички страни – имаше представители и на Министерството на финансите, и на различни партии, и на работодателите“, заяви Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара.

„Имаше разговор по същество, без излишни нападки. Нямаше отхвърлени идеи, имаше важни за всяка страна области, които да се преработят, имаше срокове, в които да се движим. Резултатите от разговорите ще станат ясни във вторник или сряда. Ние, като работодатели, ще дадем всичките си мерки, те ще бъдат остойностени и ще стане ясно къде могат да се правят компромиси. Така трябва да се случват нещата, за да няма сътресения“, посочи още тя.

По думите на Любослав Костов синдикатите настояват правителството да предвиди необходимия ресурс, за да компенсира инфлацията и да гарантира покупателната способност на служителите в бюджетната сфера. „Минималната заплата и политиката по доходите трябва да се запазят. Ние искаме 50 млн. евро за всички онези държавни служители, които протестираха в понеделник. Срещу това предлагаме мерки за 630 млн. евро за подобряване на салдото. Хората не протестират, когато се увеличава данъкът върху дивидента, а когато им се намали покупателната способност“, каза той.

