ОАЕ пусна логистичен коридор, заобикалящ Ормузкия проток

Шарджа - едно от седемте емирства, съставящи Обединените арабски емирства (ОАЕ) - създаде логистичен сухопътен коридор до пристанища в Оман, съобщи днес Управлението на пристанищата, митниците и свободните зони на емирството. Коридорът свързва емирство Шарджа с оманските пристанища Сохар, Дукм и Салала, като по този начин се заобикаля Ормузкия проток. Пристанищният град Сохар ще бъде основен център поради близостта му до ОАЕ.

Операциите по формирането на логистичния коридор започнаха на 14 май след приключването на необходимите технически и координационни стъпки, съобщиха още властите в Шарджа.

Първите товари вече са превозени до пристанище в Оман

Първите товари вече са превозени от пристанището Халид в емирство Шарджа до пристанището Сохар в Оман през граничния пункт "Хатмат Малаха“.

Според властите в ОАЕ митническото оформяне на стоки вече се извършва директно на граничните пунктове в Шарджа, без допълнителни прехвърляния, което спомага за съкращаване на времето за обработка и намаляване на разходите за сухопътен транспорт.

Проектът ще предостави на производителите и търговските компании по-гъвкав достъп до регионалните и глобални пазари, което отразява нарастващата икономическа интеграция между ОАЕ и Оман, посочват още властите в Шарджа.

