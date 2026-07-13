Проф. Георги Касчиев: Настъпи пълна деградация в АЕЦ „Козлодуй“

"Настъпи пълна деградация в АЕЦ „Козлодуй“, която се изразяваше първо в това, че електропроизводството намаля, съответно обемът на продажбите“. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV проф. Георги Касчиев, ядрен физик, работил почти 20 години като главен физик в централата.

Професорът коментира финансовото състояние на АЕЦ „Козлодуй“и посочи, че печалбата ѝ е спаднала значително през последните години. „На долната графика е показана нетната печалба на централата за последните няколко години. Примерно от 2022 година е била 700 млн. лева. Последната година вече е паднала до 12 млн. лева.“ По думите му отчетената печалба не показва реалното финансово състояние на дружеството.

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„Според мен това е счетоводно нагласена печалба, тъй като как се отчита печалба, когато имаш банково задължение от 50 млн. лева, дълг към една банка от 50 млн. лева и ползваш овърдрафт от друга компания?“

Според него проблемите са започнали след управленски промени в централата. Той посочи още, че производството е спаднало от около 16,5 млн. кВтч до около 15,3 млн. кВтч, докато разходите за ремонти, поддръжка и персонал са се увеличавали. „Постепенно, естествено, централата губи своите конкурентни предимства и стига до този печален резултат“, каза той.

Освобождаването му от поста

Проф. Георги Касчиев заяви, че е разбрал за освобождаването си от борда на директорите на АЕЦ „Козлодуй“ не чрез официално уведомление, а от публикация в медиите. По думите му причините за смяната са свързани с опитите му да ограничи разходи и обществени поръчки, които според него не са необходими.

„Научих, че съм освободен от публикация в една медия, след което ми се обади един познат с много добри връзки, който потвърди мотивите. Никой официално не ми е съобщил“, каза той.

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Касчиев посочи, че министърът на енергетиката е обявил освобождаването му, но към него лично не е имало официална комуникация. „Тя заяви, че смяната ми е продиктувана от тяхната визия за професионален подход, прозрачност и така нататък, въпреки че досега не е направен одит на дружеството.“

Заемите и спорните управленски решения

По думите му АЕЦ „Козлодуй“ е стигнала до необходимостта да взема заеми, защото приходите не са били достатъчни. „Защото е нямала пари от приходите си да плаща за заплати и доставки на оборудване, на гориво и така нататък. Дотам се е стигнало“, каза той и посочи като пример увеличаването на капитала на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ и прехвърлянето на имот. „Дошла е великата идея да се увеличи капиталът на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“. Съответно там са налети и пари.“

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Според него оценката на земята е довела до допълнителен финансов проблем. „Оценена е земята на около 660 и няколко милиона лева“, каза той като обясни, че след апорта се е появило задължение към държавата. „Уважаеми дами и господа, вие сте направили това, дължите на хазната 10% данък – 65 милиона лева. Изведнъж се оказва, че централата е във финансова дупка.“

Спорните обществени поръчки

Касчиев заяви, че като председател на борда се е опитал да намали ненужните разходи и да ограничи определени обществени поръчки. „С всички възможни средства се опитах да наложа една политика на икономия – да се премахват ненужни разходи и да не се правят толкова много раздути обществени поръчки“, заяви той. По думите му има процедури, които според него не са необходими. „Има и ненужни обществени поръчки, които просто се личи отдалече, че са в полза на определени фирми.“

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Като пример той посочи поръчка за контейнери за отработено ядрено гориво. „Всъщност е решен проблемът за следващите 5–6 години с тези контейнери, които ще дойдат от оригиналните производители“, обяснява той. Въпреки това според него е била активирана нова процедура.

„Прогнозната цена е 33 милиона евро, която, както показва опитът, по-нататък в пазарната процедура ще набъбне още много", казва проф. Касчиев, като заяви, че е поискал процедурата да бъде спряна.