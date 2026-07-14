Радар за икономика: Най-важните новини на 14 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 14 юли 2026 г.

Как България да избегне невиждана санкция от ЕС за дефицита: Радев заговори за "много бърза" работа и сложи краен срок (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев смята, че дефицитът в размер 5,7% от БВП в бюджета за 2026 г. няма как да бъде преразгледан преди второ четене, и отново атакува предишните правителства за финансовата ситуация. "Как да го преразгледаме, като дефицитът е завещаният ни от предишните управления - и той е много, много висок. Правим всичко възможно, изчерпали сме всички резерви да свалим този дефицит до една приемлива норма, която все пак е над 3%, и нашата амбиция е в бюджета за 2027 г. този дефицит да бъде свален още. И ще го направим", обеща министър-председателят.

Как България да избегне невиждана санкция от ЕС за дефицита: Радев заговори за "много бърза" работа и сложи краен срок (ВИДЕО)

Колко по-скъпи ще са петролът и горивата заради 20-те процента на Тръмп: Сметката (ВИДЕО)

Предложената от Тръмп такса от 20% върху товарите, преминаващи през Ормузкия проток, би могла да увеличи повече от два пъти разходите за превоз на петрол през този основен воден път. Това показват сметки, които The New York Times прави на база разговори с експерти от различни анализаторски и карго компании. Експертите, интерюирани от медията, смятат, че транспортните разходи биха могли да се повишат от около 10 до 26 долара за барел. Това значи допълнително над 30 милиона долара разходи за голям петролен танкер и съответно тази "добавка" към стойността на товара ще се отрази нагоре по веригата - горива за крайни потребители и за производство на ток.

Снимка: Getty Images

Колко по-скъпи ще са петролът и горивата заради 20-те процента на Тръмп: Сметката (ВИДЕО)

Таксите на Тръмп в Ормузкия проток тласнаха цената на петрола в неприятна посока

Цените на петрола продължиха да се повишават и във вторник, 14 юли, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви планове за налагане на такси за корабоплаването в Ормузкия проток и за възобновяване на блокадата на иранските пристанища, което породи опасения за евентуални прекъсвания в световните доставки на суров петрол. В първия ден от седмицата цените вече бяха скочили нагоре заради новите удари между Щатите и Иран през уикенда.

Таксите на Тръмп в Ормузкия проток тласнаха цената на петрола в неприятна посока

Еврото се качи на "влакче на ужасите" и стигна до невиждано от 2 седмици ниво

След като курсът на еврото започна новата седмица, слизайки под психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар (1,383), с течение на деня в понеделник то се възстанови до 1,1436, но накрая отново падна рязко. Днес, 14 юли, курсът е такъв, какъвто не е наблюдаван от две седмици насам. В края на предходната седмица единната европейска валута отбеляза обнадеждаващо движение нагоре спрямо американската, като се стабилизира над 1,14. Преди това, на 2 юли, еврото беше слязло до курс под 1,14 за долар, но оттогава насам се движеше основно над това равнище - с различни пикове и спадове.

Еврото се качи на "влакче на ужасите" и стигна до невиждано от 2 седмици ниво