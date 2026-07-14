Абсурд заради климата: Нидерландия става новият винопроизводител, идва ли краят на френското шардоне

Нидерландското вино е в подем. Лозята в Нидерландия стават все повече, реколтите нарастват, а качеството на виното се подобрява. Това се дължи на затоплянето на климата, което прави страната все по-подходяща за лозарство. "Наистина нещата се променят", казва собственикът на Betuws Wijndomein Дидерик Бекер пред информационния сайт "Ню".

По-високите температури дават на гроздето повече време да узрее, а някои сортове, които преди са били трудни за отглеждане, се представят все по-добре. "Преди се засаждаха предимно сортове грозде, които понасят добре влажния климат", обяснява Стивън де Роо, основател на NederlandseWijnboeren – платформа, която от години следи сектора. "Сега обаче се вижда, че и популярни сортове като шардоне и пино ноар се представят все по-добре тук."

Към момента в Нидерландия има около 220 комерсиални лозови масиви, които обхващат общо около 350 хектара насаждения, съобщи Нидерландската агенция за предприемачество към Министерството на икономиката. Нидерландският винен сектор отбелязва стабилен растеж, включително в провинции, където преди това не е имало лозари.

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Благодарение на топлото, сухо и слънчево лято миналата година нидерландските винари са произвели над 1,5 милиона бутилки вино, което е представлявало втората по големина реколта в историята на страната и почти два пъти повече от предходната година.

Прекалената топлина също не е добра за гроздето

Гроздето вирее обаче най-добре в умерена среда. Тук не важи принципът "колкото по-горещо, толкова по-добре". Температура около 27–28 градуса, с много слънце и от време на време дъждове, всъщност е идеална.

В утвърдените лозарски райони в Южна Европа климатичните промени вече са важна тема, тъй като горещините и сушата променят тамошните условия за винопроизводителите. "Характерните вина от определени райони се променят. Лозарите, например във Франция, вече търсят други сортове грозде и технически решения", казва Бекер.

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Действително, във Франция високите температури карат гроздето да зрее много по-бързо, което драстично увеличава захарите (и съответно алкохолния градус на виното), намалява киселинността и убива свежите аромати.

Френските закони за винопроизводство са сред най-консервативните в света. Исторически, в региони като Бордо е строго забранено да се използват сортове извън традиционните - мерло, каберне совиньон и др. Но тъй като мерлото узрява твърде бързо в горещините, властите предприеха безпрецедентна стъпка. Френският институт INAO разреши на винопроизводителите да засаждат нови, нетипични сортове, които издържат на суша. Провеждат се мащабни тестове с гръцкия бял сорт Асиртико, с италианския Санджовезе и португалския Турига Насионал – сортове, свикнали на големи горещини, които запазват висока киселинност дори при екстремни температури.

Наред с това френските лозари използват различни технологии, намесвайки се в процеса на ферментация, за да запазят киселинността.

Вино от Франция

Нидерландия е особено важен пазар за френското вино, сочат данни на нидерландската статистика. Общо 15% от френското вино, изнасяно за страни от ЕС, бива доставяно за Нидерландия, което прави страната третата по важност дестинация за френското вино в рамките на Евросъюза, след Германия и Белгия, според статистически данни от април тази година.

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