Мъж загина в катастрофа край Търговище

Мъж от омуртагското село Беломорци е загинал при катастрофа до Търговище. Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден в оперативната дежурна част на Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище в 21:45 часа, каза говорителят на дирекцията Ани Кръстева, цитирана от БТА.

Катастрофата е между два автомобила, движещи се в една посока. Пътният инцидент е станал на главния път София – Варна, в участъка между Момина чешма и бензиностанция на входа на града.

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По първоначална информация има една жертва. Това е 35-годишен мъж от омуртагското село Беломорци. Други пострадали при инцидента са откарани за преглед в болницата в Търговище.

Извършва се оглед на местопроизшествието. Движението по първокласния път не е преустановено, регулира се от екипи на "Пътна полиция". Колите са извън пътното платно, двете ленти за движение са активни, добавиха за БТА от Областното пътно управление.

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Вчера заради катастрофа бе въведен обходен маршрут по пътя Попово – Плевен. Временно бе ограничено движението между поповските села Водица и Ковачевец, при инцидента нямаше загинали.