Колко по-скъпи ще са петролът и горивата заради 20-те процента на Тръмп: Сметката (ВИДЕО)

Предложената от Тръмп такса от 20% върху товарите, преминаващи през Ормузкия проток, би могла да увеличи повече от два пъти разходите за превоз на петрол през този основен воден път. Това показват сметки, които The New York Times прави на база разговори с експерти от различни анализаторски и карго компании. Експертите, интерюирани от медията, смятат, че транспортните разходи биха могли да се повишат от около 10 до 26 долара за барел. Това значи допълнително над 30 милиона долара разходи за голям петролен танкер и съответно тази "добавка" към стойността на товара ще се отрази нагоре по веригата - горива за крайни потребители и за производство на ток.

"Ние контролираме Ормузкия проток. Те могат да правят бели, да правят неща, които не са приятни, но ние го контролираме. Поразихме повечето им радари" - думите са на американския президент Доналд Тръмп и той ги каза пред Newsmax - Още: Битка за милиарди в морето: Иран и Тръмп се хванаха за гушите за таксите в Ормузкия проток

Q: Who controls the Strait right now? Is it ours? Is it theirs? Is it neutral?



Trump: Yeah, we control it. They can make trouble. They can do things that are not nice, but we control it. pic.twitter.com/BgYQVfLdoX — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

Бразилският му колега Лула да Силва обаче му отговори задочно - 20% такса, това не го ли наричаха пиратство? Държава като САЩ, борила се толкова дълго време с пиратството, не трябва да става пират. Припомняме, че хора като Джей Ди Ванс и Марко Рубио изрично говореха как не трябва да има никакви такси за ползване на протока преди Тръмп да каже друго - в американски медии вече има твърдения, че той е заявил позиция въпреки силни възражения срещу нея в Белия дом:

Brazilian President Lula on Trump:



Trump made a post saying that he would reopen the Strait of Hormuz, but every ship that he lets pass through the strait, the owner of the oil would have to pay him 20%.



That used to be called piracy, didn't it? It used to be called piracy.… pic.twitter.com/RUveDQDaoa — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

Междувременно, The Washington Examiner съобщи, че Иран е изнесъл над 80 милиона барела петрол и рафинирани продукти – на стойност около 6 милиарда долара – в периода от 26 дни преди САЩ да възстановят морската си блокада. Около 30 милиона барела са останали блокирани в складове, докато приблизително 60 милиона барела се намират натоварени на кораби и плавателни съдове, които обаче сега влизат в обхвата на американската блокада.

А Лула да Силва обяви за лъжа твърдението, че Иран обогатявали уран за ядрено оръжие - защото през 2010 година присъствал на подписването на договора за иранската ядрена програма и Техеран с този договор щял да обогатява уран само за мирни цели, както Бразилия. Същото като с Ирак и химическите оръжия на Саддам Хюсеин - къде са, попита бразилският президент, визирайки войната на Джордж Буш-младши и как не бяха открити нови действащи програми за химически и биологични оръжия там. Тръмп отдавна е против Да Силва, който политически е силно вляво, за сметка на клана Болсонаро, който е бразилският еквивалент на Тръмп в известна степен - ОЩЕ: Иран опитва да надцака Тръмп с по-ниски такси за Ормузкия проток

Brazilian President Lula on Iran:



We cannot accept a war provoked by the United States based on the claim that Iran wanted to build nuclear weapons.



I can say that this is a lie, because I was in Iran in 2010. I was there with President Ahmadinejad, together with the President… pic.twitter.com/S7yA4w0T5T — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026