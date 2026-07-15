Спорт:

Въпреки присъдата: Марин Льо Пен остава фаворит за президентския вот във Франция догодина

15 юли 2026, 2:24 часа 497 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Въпреки присъдата: Марин Льо Пен остава фаворит за президентския вот във Франция догодина

Крайнодясната лидерка Марин Льо Пен продължава да води преди президентските избори във Франция догодина. Това показват новите социологически допитвания за вота.

Още: Във Франция: Обявиха кога ще стане ясна присъдата на Марин льо Пен

Новината идва след като апелативният съд във Франция потвърди присъдата на Марин Льо Пен за измама с фондове на Европейския парламент и ѝ наложи глоба. Въпреки това, съдът реши, че забраната ѝ за 15 месеца да заема публични длъжности трябва да се брои от първоначалната присъда от март 2025 г. — което означава, че тя ще може да се кандидатира на президентските избори следващата пролет.

Още: Льо Пен срещу Брюксел: Предлага Франция да спре плащанията към ЕС (ВИДЕО)

Льо Пен вече обяви кандидатурата си. И според Polymarket, тя сега е водещият претендент с 29% шанс за победа, изпреварвайки бившия премиер Едуар Филип с 28 на сто.

Още: Льо Пен разкри ще се кандидатира ли за президент

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Марин льо Пен Президентски избори Франция проучване
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес