Въпреки присъдата: Марин Льо Пен остава фаворит за президентския вот във Франция догодина

Крайнодясната лидерка Марин Льо Пен продължава да води преди президентските избори във Франция догодина. Това показват новите социологически допитвания за вота.

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Новината идва след като апелативният съд във Франция потвърди присъдата на Марин Льо Пен за измама с фондове на Европейския парламент и ѝ наложи глоба. Въпреки това, съдът реши, че забраната ѝ за 15 месеца да заема публични длъжности трябва да се брои от първоначалната присъда от март 2025 г. — което означава, че тя ще може да се кандидатира на президентските избори следващата пролет.

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Льо Пен вече обяви кандидатурата си. И според Polymarket, тя сега е водещият претендент с 29% шанс за победа, изпреварвайки бившия премиер Едуар Филип с 28 на сто.

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