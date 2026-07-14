Китай се е присмял на Русия с брутално условие за "Силата на Сибир 2": пълен провал за Путин в Пекин

Последната визита на руския диктатор Владимир Путин в Китай през месец май е завършила с пълен провал, след като преговорите за газопровода "Силата на Сибир 2" са се провалили напълно. Пекин е замразил преговорите с Москва, твърди The Wall Street Jounral, позовавайки се на свои източници. Също така допълва, че по време на най-скорошното посещение на Путин в азиатската му съседка китайските власти помолили руската делегация да не повдига отново въпроса за проекта, докато условията на сделката не се променят.

Китай с неприемливо условие към Русия

Пекин е готов да подпише договора само ако Русия се съгласи да доставя газ на цени, същите като тези на вътрешния руски пазар - условие, което Москва счита за икономически неприемливо.

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Предложената цена е около 50 долара за 1000 кубически метра, което е значително по-ниско от експортните тарифи на Руската федерация.

Снимка: Kremlin.ru

В момента Русия вече продава газ на Китай със значителни отстъпки. Тази година китайската страна плаща 258,8 долара за 1000 кубически метра, което е с 39% по-малко от цената, начислявана от Москва на други чуждестранни купувачи.

Според прогнозите цената ще спадне до 223,9 долара за 1000 кубически метра през следващата година, но Китай изисква допълнително петкратно намаление, което на практика принуждава Москва да субсидира проекта, пише WSJ.

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С новия газопровод „Силата на Сибир 2“ Кремъл се надяваше да замести изгубения европейски пазар заради санкциите, наложени на режима във връзка с пълномащабната му война в Украйна.

По време на последния кръг от преговори в Пекин Руската федерация и Китайската народна република отново не успяха да се споразумеят за конкретна дата за пускане в експлоатация на газопровода.

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