Bloomberg: Путин е изправен пред нарастващ натиск заради войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин е изправен пред нарастващ натиск заради войната, която той разпали в Украйна. Този натиск е по-труден за овладяване, отколкото беше в ранните години на пълномащабната инвазия, съобщава Bloomberg. Според изданието, една от причините е, че конфликтът вече не се ограничава до фронтовата линия. Разширената кампания на Украйна, използваща дронове и ракети, прониква дълбоко в тила на Русия, нарушавайки рафинирането на петрол, доставките на гориво и живота на цивилното население далеч от бойното поле.

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По-специално, тази година Украйна значително увеличи обхвата и интензивността на своите удари с дронове и ракети по руска територия, включително в Москва. Според анализ на Bloomberg на изявления на регионалните правителства, повече от половината региони на Русия, в които живеят над 70% от населението на страната, са обявявали въздушна тревога поне веднъж през 2026 г.

Промяната отразява нарастващите възможности на Украйна за удари на далечни разстояния и огромния брой дронове, които тя вече може да изстрелва, за да преодолее сложните руски системи за противовъздушна отбрана. Руските военни командири признаха, че защитата срещу украински атаки става все по-трудна.

Русия е изправена пред нарастващ недостиг на гориво

В същото време Киев ескалира атаките си срещу руската горивна индустрия до безпрецедентно ниво. Удари се извършват многократно срещу отделни съоръжения, за да се нанесат максимални щети и да се предотврати бързото им ремонтиране.

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Според оценки на базираната в Париж Международна агенция по енергетика, капацитетът за рафиниране на суров петрол в руските рафинерии е спаднал до 3,8 милиона барела на ден през юни, в сравнение с 5,4 милиона през същия месец на 2025 г. В момента в цялата страна бушува недостиг на гориво, като нормирането и прекъсванията на доставките в повечето руски региони водят до покачващи се цени на бензина и принуждават шофьорите да чакат на опашки с часове на бензиностанциите, докато черният пазар на гориво расте. Покачващите се цени на горивата, които в миналото предизвикваха протести в Русия, се превърнаха в чувствителен въпрос за Кремъл преди парламентарните избори през септември.

Военната икономика на Путин е под нарастващ натиск

Тази година руската икономика е почти в застой, което накара Путин да поиска обяснения и мерки от длъжностни лица, отговорни за справяне със ситуацията. Докато военното производство продължава да се разширява, повечето граждански индустрии намаляват производството и инвестициите.

Журналистите стигнаха до заключението, че докато Путин продължава войната, има малко признаци на облекчение. Огромните държавни разходи за военни нужди принуждават Банката на Русия да компенсира инфлационния натиск с високи лихвени проценти.

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Въпреки депресивното състояние на икономиката, заплатите, а с тях и потребителското търсене, продължават да се покачват, тъй като отклоняването на ресурси към отбранителния сектор поддържа остър недостиг на работна ръка, оставяйки малко място за облекчаване на фискалната политика.

Безсмислието на руската дипломация

След като Доналд Тръмп беше домакин на Путин в Анкъридж през август 2025 г., Кремъл се надяваше, че президентът на САЩ ще насърчи Володимир Зеленски да направи значителни отстъпки на Русия в мирно споразумение. Това така и не се случи и дори най-висшите помощници на Путин по външната политика започнаха да признават, че споразумение, основано на това, което те нарекоха „духа на Анкъридж“, е малко вероятно.

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Русия продължава да твърди, че войските ѝ напредват в Източна Украйна, твърдение, което Киев отрича. Междувременно, с проточването на войната, икономическите, военните и политическите разходи продължават да се увеличават, което прави Путин все по-уязвим.

Популярността на Путин пада

Според анкета на ВЦИОМ, доверието в Путин сред руснаците е спаднало с 4,4 процентни пункта до 72,3% през двете седмици преди 10 юли. През април рейтингът на Путин падна до 71% - най-ниският от войната насам - и след това отново се повиши, след като ВЦИОМ промени методологията си.

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Рейтингът на одобрение на президента спадна с 5 процентни пункта до 74% в проучване през юни на независимия московски център „Левада“, докато делът на руснаците, които вярват, че страната се движи в правилната посока, спадна от 61% на 52%. И двата рейтинга бяха най-ниските от началото на войната.

„Тази промяна отразява нарастващото разочарование сред руснаците от въздействието на украинските атаки с дронове и ракети върху ежедневието, както и от прекъсванията, причинени от ограниченията на мобилния интернет и честите прекъсвания на сигурността“, се казва в доклада.

Загубите на Русия във войната

Според неофициални данни, в Донецка област руската армия губи над 400 войници, за да превземе един квадратен километър украинска територия. Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски заяви, че украинските войници полагат всички усилия, за да направят всяко вражеско действие възможно най-скъпо и изтощително. Той подчерта, че Силите за отбрана трябва да поемат стратегическата инициатива, поради което отбраната е проактивна.

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Сирски добави, че за да спрат руската офанзива и да ограничат възможността си за извършване на масивни ракетни и въздушни удари, Силите за отбрана нанасят удари по цели на руския военно-промишлен комплекс на разстояния до 2000 километра. Главнокомандващият добави, че операция „Среден удар“ унищожава руската логистична мрежа на разстояния до 200–300 км от фронтовата линия. Това, каза той, би трябвало да окаже влияние върху бойното поле.

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