Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

САЩ с нови въздушни удари, подновяват и морската блокада на Иран (ВИДЕО)

15 юли 2026, 1:19 часа 476 прочитания 0 коментара
Снимка: NATO
САЩ с нови въздушни удари, подновяват и морската блокада на Иран (ВИДЕО)

Американските въоръжени сили обявиха, че започват да нанасят нови удари и подновяват морската блокада на Иран, предаде Ройтерс.  Ударите започнаха днес следобед, написа Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) в публикация в социалните мрежи. Американските въоръжени сили казаха още, че възобновяват морската блокада на кораби, пътуващи към и от ирански пристанища и крайбрежни райони. Повече от 20 военни кораба на военноморските сили на САЩ и стотици военни самолети са разположени в Близкия изток, добавиха военните.

САЩ също така обявиха, че налагат нови санкции срещу Иран. Санкциите са насочени срещу няколко физически лица, юридически лица и кораби, а общ лиценз позволява постепенно приключване на дейности и ограничени транзакции, свързани с безопасността и околната среда, както и разтоварване на товари, които са свързани с определени лица или кораби, блокирани на 14 юли, съобщи Министерството на финансите на САЩ.

Малко по-рано бе съобщено, че Иран е предприел интензивна атака срещу Бахрейн тази вечер. Според доклади, множество ракети за противовъздушна отбрана са отказали по време на прехващането.

Иран удари и кувейтски военен кораб тази вечер, като рани четирима военнопослужители. Кувейтската армия потвърди, че ранените получават медицинска помощ и са в стабилно състояние.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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