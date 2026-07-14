Константин Проданов за бюджета: Плащаме сметката, която някой друг е навъртял

Шефът на бюджетната комисия от „Прогресивна България“ Константин Проданов заяви, че трябва да стане ясно кой е финансирал частните полети на Делян Пеевски, защото това би показало евентуални зависимости. „Защото отговор на този въпрос означава да намерим отговор на въпроса къде са зависимостите“, каза Проданов по повод полетите на Пеевски.

Той отхвърли твърденията, че действията по случая са лична инициатива на вътрешния министър. „Мисля, че изказването на премиера категорично показва, че и той, и цялото правителство, и цялата парламентарна група стоят зад тези действия на министъра“, заяви Проданов.

Още: "Не лов на вещици, а дисекция": ПБ с подробности за одитите за пенсиите и АПИ

По думите му информацията, която е изнесена, е обезпокоителна не заради самите полети, а заради липсата на яснота кой ги е заплатил и кои лица са били с Пеевски. Проданов постави въпрос защо информацията се появява именно сега. „Не е ли интересно, че тази информация се появява сега, както съвсем наскоро беше свалена и охраната на Пеевски, нещо, което не се случи години наред, докато той управляваше в различни сглобки“, коментира той.

Според него трябва да се стигне до пълното изясняване на случая. „До дъното на тази история трябва да се стигне и ще се стигне, защото въпросът тук е кой е плащал, откъде са тези пари, как така от един опит стигнахме до мултимилиони и какви ангажименти са поемани, от кого и срещу какво“, каза Проданов.

Още: Хората на Радев атакуват опозицията за бюджета: Скрихте разходите, сега критикувате

По думите му, ако полетите са били подарък или облага, те е трябвало да бъдат декларирани. „Очевидно не го е декларирал, както тези, които са летели с него, които също са видни публични личности, също не са го декларирали и това вече говори за зависимост“, заяви той.

Проданов обясни, че при определени обстоятелства трябва да се декларират и подаръци между близки лица. „Много лесно е да се заобиколи изискването и да се прикрият пари, като вместо да ги дадат на вас, ги дадат на някой ваш роднина и той ви ги подари. Няма как да не се декларира това нещо“, каза той.

Още: "Прогресивна България": Вдигаме данъка за второ жилище

По темата за санкциите по закона „Магнитски“ Проданов заяви, че въпросът е по-скоро юридически, отколкото финансов. „Моето разбиране е, че законът „Магнитски“ важи на територията на Съединените щати. Тоест няма пряко действие в Европа или в България, но доколкото той засяга финансови отношения между санкционирани лица и ограничаването на тези финансови отношения между санкционирани лица и други финансови институции, всяка една банка в Европа потенциално би попаднала под риска да й бъдат наложени вторични санкции“, каза той.

Той даде пример със санкциите срещу Иран и Куба. „Очевидно нас не могат да ни задължат да се съобразяваме с тях, но може да има вторични санкции от САЩ, ако не се съобразим“, посочи Проданов.

По думите му интересен въпрос е защо някои български финансови институции са се съобразили със санкциите спрямо определени лица, а други случаи пораждат въпроси.

Още: Управляващите открехнаха вратата кога ще внесат бюджета: Ще се реже безкомпромисно

Според него банките сами преценяват дали да обслужват определени клиенти. „Моето разбиране е такова, че е въпрос на банката да прецени дали иска бизнеса на този човек или не. Аз така си го обяснявам. Може да не съм прав, но като навържа точките в някакъв кохерентен образ, това излиза“, заяви Проданов.

По отношение на бюджета той защити позицията на управляващите, че настоящият бюджет продължава вече поети ангажименти. „Има поети ангажименти както по отношение на социалната сфера – заплати, пенсии, социални плащания, така и по отношение на извършени дейности или дейности, които са в процес на изпълнение, които трябва да бъдат разплатени. Договорите трябва да се спазват. Това е принцип от римското право“, каза Проданов.

Той посочи, че държавата няма как да не изпълни вече поети договори. „Плащаме сметката, която някой друг е навъртял“, заяви той. Проданов даде пример с над 1 млрд. авансово събрани средства през миналата година. „370 милиона от банките, 560 авансови вноски дивидент от държавните компании и 85 милиона авансови вноски. Ето ви 1 милиард, който е прибран миналата година“, каза той. Според него без тези средства дефицитът би бил по-висок.