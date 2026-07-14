Иран е спечелил солидна сума от износ на петрол в 26-те дни между началото на мира и новата блокада

Иран е изнесъл над 80 милиона барела суров петрол и нефтопродукти в рамките на 26-те дни след подписването на меморандума за разбирателство със САЩ в Исламабад. Тази информация изнесе TankerTrackers – платформа, която следи движението на петролни танкери. Става въпрос за периода до налагането на новата блокада от страна на Вашингтон. Припомняме, че след подписването на споразумението между Иран и САЩ иранците за кратко получиха подновен лиценз от Щатите за изнасяне и продажба на петрол.

Иран има капацитет, ако се наложат лимити върху производството

TankerTrackers обяви, че износът понастоящем се оценява на 6 милиарда щатски долара. Около 30 милиона барела ирански суров нефт все още се очаква да бъдат изпратени.

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Платформата посочи, че ако бъдат наложени каквито и да било ограничения върху производството на нефт в Иран, Техеран разполага с около 60 милиона барела плаващ съхранителен капацитет в региона, което би могло да предостави временно решение за управлението на петролните доставки.

Iran exported over 80 million barrels of oil and refined products—worth about $6 billion—during the 26-day window before the U.S. reinstated its blockade.



About 30 million barrels remained stranded in storage, while roughly 60 million barrels of floating storage capacity is… pic.twitter.com/fF4CtQqMy9 — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

Оценките на фирмите за проследяване на танкери през последните месеци показаха, че износът на петрол от Иран като цяло варира между 1,6 и 1,8 милиона барела на ден. Обемът, отчетен през последните 26 дни, обаче се равнява на средно около 3,1 милиона барела на ден, когато се съберат износът на суров петрол и на нефтопродукти. Това показва значително ускорение на темпото на доставките през този период.

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