Радар за икономика: Най-важните новини на 10 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 10 юни 2026 г.

Парламентът одобри на първо четене нов дълг от 3,8 млрд. евро

Народното събрание одобри на първо четене промените в удължителния бюджет за 2026 г. С текстовете управляващото мнозинство дава възможност на правителството да увеличи лимита за поемане на нов държавен дълг с до 3,8 млрд. евро. Предложението беше защитено от финансовия министър Гълъб Донев с аргумента, че държавата се нуждае от допълнителна финансова гъвкавост за покриване на бюджетния дефицит и за разплащане по проекти от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Парламентът одобри на първо четене нов дълг от 3,8 млрд. евро

Заради ПВУ: Отделят от БЕХ "Мини Марица -изток" и "ТЕЦ Марица изток 2"

"Мини Марица -изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" се отделят от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ), реши правителството днес. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг в Министерския съвет. Тя обясни, че преструктурирането е ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Така, както беше договорена през 2025 г., реформата включва отделяне на "Мини Марица-изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" от структурата на БЕХ, посочи Петрова.

Още: Заради ПВУ: Отделят от БЕХ "Мини Марица -изток" и "ТЕЦ Марица изток 2"

Нов завой в цената на петрола след ударите в Иран

Цената на петрола се повиши в сутрешната търговия, отдалечавайки се от достигнатото в предходната сесия седемседмично дъно, след като американските въоръжени сили нанесоха нови удари в Иран, а пазарни данни показаха пореден значителен спад на запасите от суров петрол в САЩ. Американските военни нанесоха удари по ирански цели, след като президентът Доналд Тръмп се закани Вашингтон да отговори на свалянето на американски ударен хеликоптер "Апачи“. Нов завой в цената на петрола след ударите в Иран

200 млрд. евро: Предложението на Европейската комисия за бюджет на ЕС

Европейската комисия (ЕК) предложи днес бюджетът на ЕС за догодина да бъде 200 милиарда евро, съобщиха днес от Комисията. Най-големият дял от близо 76 млрд. евро да бъде за сближаване, устойчивост и ценности, на второ място да бъдат разходите за икономическо, социално и териториално сближаване (над 58 млрд. евро), следвани от тези, свързани с околната среда и земеделието (над 57 млрд. евро), гласи предложението. 200 млрд. евро: Предложението на Европейската комисия за бюджет на ЕС

Еврото пое в нова посока след рязката промяна в началото на седмицата

Курсът на еврото спрямо щатския долар пое в нова посока, като отново се доближи до границата от 1,16 към американската валута, след рязък спад в началото на седмицата. Това се случва ден преди Европейската централна банка да реши за лихвените проценти. Като цяло в последните дни европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности, заради силната американска валута и също така притисната от петролната криза в Близкия изток.

Еврото пое в нова посока след рязката промяна в началото на седмицата