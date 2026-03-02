Цената на петрола: Гигантски скок след новата война в Иран

Цените на петрола скочиха с до 13% в Азия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще продължат да нанасят удари по Иран, а търговците се подготвиха за по-нататъшни сътресения в глобалните енергийни доставки. Търговците се притесняват, че доставките на петрол от Иран и други места в Близкия изток ще се забавят или ще спрат напълно.

Американският суров петрол скочи с 12%, докато сортът Брент се повиши с 14% след началото на търговията.

Дори преди ескалацията, цените на петрола се бяха повишили със 17% тази година заради засилената реторика на президента Доналд Тръмп срещу иранския режим. Администрацията на Тръмп също така засили санкциите срещу Иран през последните месеци.

В петък цената на американския суров петрол затвори на 67,02 долара за барел. Според някои анализатори, покачването от неделя с над 8 долара за барел може директно да доведе до по-високи цени за потребителите на бензиностанциите още тази седмица.

Приблизително 15 милиона барела суров петрол на ден - около 20% от световния петрол, се превозват през Ормузкия проток, го прави най-критичната петролна точка в света. Танкери, преминаващи през пролива, който граничи на север с Иран, превозват петрол и газ от Саудитска Арабия, Кувейт, Ирак, Катар, Бахрейн, ОАЕ и Иран.

Атаки в целия регион, включително срещу два кораба, пътуващи през Ормузкия проток, биха могли да ограничат способността на страните да изнасят петрол за останалата част от света. Това вероятно би довело до по-високи цени на суровия петрол и бензина, според енергийни експерти.

На този фон осем държави, част от петролния картел ОПЕК, обявиха в неделя, че ще увеличат производството на суров петрол.