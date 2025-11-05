Санкциите вече хапят: Ирак отказа да товари петрол за "Лукойл"

Руският петролен гигант "Лукойл" се бори да поддържа операциите в разрастващите се чуждестранни бизнеси, тъй като западните санкции вече нарушиха товаренето на петрол в Ирак, работата на помпените станции във Финландия и търговията в Швейцария, съобщават източници на Ройтерс. Миналия месец Съединените щати и Обединеното кралство наложиха санкции на втората по големина петролна компания в Русия, усложнявайки начина, по който тя извършва нормалните си операции.

Ефектът на санкциите в Ирак

Ефектът на санкциите вече се усеща в различни региони, където компанията оперира. Иракската държавна фирма Somo отмени товаренето на три товара суров петрол от собствения капитал на "Лукойл" в находището West Qurna-2, съобщиха двама пазарни източника във вторник, позовавайки се на опасения относно санкциите на САЩ и Обединеното кралство срещу компанията.

"Лукойл" има 75% дял в находището с капацитет 480 000 барела на ден, като иракската North Oil Company държи останалия дял.

Товарите е трябвало да бъдат заредени на 11, 18 и 26 ноември, съобщиха източниците.

"Лукойл" и Somo не отговориха веднага на искане на Ройтерс за коментар.

Операциите на Litasco се забавят

Няколко търговски източника съобщиха на Ройтерс, че базираната в Женева Litasco, търговското звено на "Лукойл", се затруднява да наема кораби, откакто Великобритания наложи санкции, защото корабните брокери, базирани в Обединеното кралство, отказват да работят с тях.

Два търговски източника, запознати с дейността на търговеца, съобщиха, че Litasco е уволнила служители като пряк резултат от санкциите.

Litasco не отговори на искане за коментар.

Затруднения във Финландия

Около 1000 работници и оператори на бензиностанции на Teboil пък се опасяват, че ще загубят работата си във Финландия през следващите седмици, тъй като финландските банки започнаха да прилагат санкциите срещу руския петрол и собственика на Teboil - "Лукойл".

Teboil не отговори на искане на Ройтерс за коментар.

Финландските банки вече са започнали да замразяват плащанията към Teboil, съобщи Finance Finland, която представлява финландските банки, още преди крайния срок 21 ноември.