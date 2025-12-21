Швейцарските хотели с рекордна посещаемост през лятото

Хотелиерски сектор в Швейцария е подобрил рекордите си по посещаемост за трети пореден летен сезон, подпомогнат от американските туристи, дошли да се насладят на Алпите. Това сочат данните на Федералната статистическа служба на страната. Швейцарският хотелиерски сектор „за първи път премина границата от 25 милиона нощувки“, като по този начин подобри рекордите си от предходните две години, се посочва в комюнике на статистическата служба.

25 милиона нощувки

Швейцарските хотели са регистрирали близо 25,1 милиона нощувки през летния сезон (който продължава от май до октомври), което е с 2,6 на сто повече в сравнение със същия период година по-рано, се посочва в комюникето.

Чуждестранните туристи са генерирали 13,4 милиона нощувки (+2,4 на сто), което е „най-добрият резултат от десетилетия“, срещу 11,7 милиона от швейцарски туристи, останали в страната през лятото или ръст с 2,8 на сто.

Чуждестранното търсене е било стимулирано от туристите отвъд Океана, по-специално от САЩ, които сами са генерирали 2,5 милиона нощувки (+3,1 на сто), което е най-високото ниво от 1985 г., подчертава Федералната статистическа служба.

Швейцарският хотелиерски сектор е регистрирал и увеличение на европейските туристи, търсещи прохлада, от 3,8 на сто. От друга страна е налице спад при нощувките за клиентите от страните от Персийския залив (-3 на сто), Индия (-2,6 на сто) и Южна Корея (-11,7 на сто).

Търсенето от китайски клиенти се е възстановило, като е отбелязало ръст от 11,1 на сто в сравнение с лятото на 2024 г., но все още не е достигнало нивото си отпреди пандемията. Нощувките за китайските клиенти все още са с 42,8 на сто по-малко в сравнение с лятото на 2019 г., преди пандемията да наруши туристическите потоци.

В проучване, публикувано в началото на ноември, Центърът за конюнктурни проучвания на Федералния политехнически университет в Цюрих отбеляза, че по-хладният алпийски климат става предимство за летния туризъм, тъй като Алпите се превръщат в „ледника на Европа” по време на горещите периоди.