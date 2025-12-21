Коледните продажби в Германия са разочароващи

Коледните продажби тази година в Германия са разочароващи, сочи проучване на Германската асоциация на търговията на дребно, публикувано днес. Цели 62 процента от около 300 анкетирани фирми изразяват недоволство, срещу 23 процента, които са положително настроени. Проучването е проведено от петък до неделя. Цели 71 процента от анкетираните заявяват, че броят на клиентите, влизащи в техните магазини, е по-нисък тази година в сравнение с миналата.

Предпазливост сред потребителите

Главният изпълнителен директор на асоциацията Щефан Гент отбеляза продължаващо ниско ниво на оборотите и забележима предпазливост сред потребителите. Той добави, че търговският сектор сега се надява на рязко увеличение на продажбите преди Бъдни вечер и допълнителни покупки в навечерието на Нова година.

Продажбите са се увеличили в последната събота преди Коледа, особено на играчки, книги и дрехи, съобщават от асоциацията.

Общо само 17 процента са изразили удовлетворение от коледните продажби тази година, докато 66 процента са недоволни. Съществуват надежди за увеличение на продажбите след Коледа, тъй като много потенциални клиенти са във ваканция.

Подаръци под формата на пари или ваучери също биха могли да доведат до повишение на продажбите след Коледа, посочва Гент.

За месеците ноември и декември от асоциацията очакват общите търговски обороти да достигнат 126,2 милиарда евро, което е с 1,5 процента повече спрямо миналата година.