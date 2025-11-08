САЩ ще направят стратегически инвестиции в гръцкото корабоплаване

Войната в Украйна:

08 ноември 2025, 18:49 часа 292 прочитания 0 коментара
През следващите месеци могат да се очакват стратегически американски инвестиции в гръцки пристанища и корабостроителници, обяви гръцкият министъра на корабоплаването Василис Кикилиас заяви на междуправителствената среща на върха за Трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC) в Атина в четвъртък, предаде гръцкото издание Kathimerini.

„Премиерът нареди да започнат дискусии с американските ни колеги за това как да се укрепят корабостроителниците и пристанищата, тук и в Съединените щати, така че те да могат да бъдат свързани помежду си“, каза Кикилиас.

„През следващите седмици и месеци ще продължим напред със споразумение относно американските стратегически инвестиции в Гърция, в областта на инфраструктурата.“

„Който доминира в морето, доминира в търговията и енергетиката“, отбеляза Кикилиас, припомняйки, че над 80% от световната търговия се транспортира по море.

Той каза, че Гърция притежава 20% от световния търговски флот, което я прави ключов фактор във веригата за доставки на енергия. ОЩЕ: Гърция подписа първото дългосрочно споразумение за втечнен природен газ със САЩ

Деница Китанова
