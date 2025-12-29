Българският туризъм станал красив, удобен и харесван

Българският туризъм стана красив, хубав, удобен и харесван. Това заяви директорът на Института за анализи и оценки в туризма проф. Румен Драганов в равносметка за бранша през изминалата 2025 г.

Той допълни, че основният пазар е вътрешният и основният турист е българин. "При 14 млн., които очакваме тази година, българите, които ще пътуват в България, ще надхвърлят 27 млн. Българите, които пътуват интензивно, пътуват по 5-6 пъти", обясни той.

По думите му около Новогодишни празници пътуванията надхвърлят 720 000.

Очакван ръст през 2026 г.

"Туризмът стои доста стабилно в нашата страна като икономика. Той продължава да се развива. Очакваме ръстове и през 2026 г.", заяви Драганов.

И обяви, че през 2025 г. България е посетена от около 13,5 млн. чужденци, което е с близо 1 млн. повече от 2019 г.

"Очакваме догодина да достигнем до 14 млн. чуждестранни посетители. Годината се очертава добра. Направили сме много добри инвестиции. Имаме развитие в летищата в България. Подобрява се много силно инфраструктурата на Летище Бургас - там се правят много големи инвестиции. В София започва строителство на нов терминал. Летище Пловдив работи изключително усилено. Летище Варна има доста полети и през зимата. Увеличаването на туризма е за сметка на културния туризъм и другите видове туризъм. Морският туризъм продължава да стагнира - все още не можем да постигнем резултатите от 2019 г., когато става въпрос за лятно море", коментира Драганов пред БНР.

Източник: iStock

Скъпите хотели - още по-скъпи

"Очакваме малко над 3 млн. посетители от чужбина от декември до края на март - началото на април. Движим се в порядъка на 2-3%. Имаме устойчивост в туризма. Не очакваме значителни скокове, но очакваме непрекъснато нарастване на пътуванията към България", заяви Драганов.

Експертът призна за увеличаване на цените, но заяви, че то е валидно предимно в по-високата категория хотели и заведения.

Драганов уточни, че в туризма има много инвестиции, които не са генерирани като приход от туризъм, а идват от други сектори. И добави, че се наблюдава и нарастване на категории - много хотели качват категорията си.

"Имаме значително подобряване на материалната база, т.е. увеличаване на качеството в туризма. Това води и до увеличаване на цената", допълни Драганов.

Като друга причина за поскъпването той отбеляза и увеличаването на заплатите.

"Политиците трябва да знаят, че в момента, в който качат заплатите на когото и да било, цените скачат", заяви той.

Според него все пак няма значителен скок на цените, а е налице свръхпредлагане.