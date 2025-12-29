И онлайн магазините затварят при смяната на валутата

Покрай влизането в сила на еврото възможностите за онлайн пазаруване започнаха да замират, тъй като много магазини въвеждат ограничения за продажбите. Проверка на "Сега" по големите сайтове за техника показва, че текат последни часове за покупки по интернет. Още утре някои методи на плащане ще бъдат ограничени в technopolis.bg и в Technopolis app, съобщават от веригата. От 30 декември до 3 януари двата онлайн канала няма да бъдат активни. Онлайн магазина на "Зора" спира плащането с банкова карта, ePay и покупка на кредит от 30 декември до 2 януари. "Техномаркет" спира картовите плащания от 19:00 ч. на 31 декември до 11:00 ч. на 1 януари. "Техномикс" вече спря онлайн поръчките, като сайтът не работи от 27 декември до 3 януари.

Още: МВР с важен съвет за обмяната на левовете в евро (ВИДЕО)

Прекратяване се онлайн пазаруването преди въвеждането на еврото

Снимка: iStock

Още: "Пипни, наклони и погледни": БНБ с важни съвети как да различим истинското от фалшивото евро

Онлайн супермаркетът Ebag прекратява приемането на поръчки от 19:00 ч. на 31 декември до 9:00 ч. на 2 декември. Веригата дрогерии DM няма да приема поръчки от 31 декември до 1 януари, като до финала на техническата миграция на системите на 1 януари клиентите ще могат да добавят артикули в количката и да ги запазват в раздел Моите списъци с продукти. Плащане по банков път няма да е възможно от 19 декември до 5 януари.

Сайтът на "Икеа" няма да приема поръчки между 13:00 ч. на 29 декември и 12:00 ч. на 2 януари. Онлайн магазинът на Jysk ще почива от 16:00 ч. на 31 декември до 10:00 ч. до 2 януари.

Още: С нова касичка и джобни в евро: Как да обясним на децата промяната на валутата?