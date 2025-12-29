"Звездите ми го говорят" за инвеститори: Фейсбук ясновидци у нас предричат цената на златото

През ноември стана ясно, че според данни от ново проучване 30% от българите са загубили пари заради следване на непроверени финансови съвети в интернет, но въпреки това дейността на подобни онлайн инвестиционни гурута продължава.

Инвеститорите в ценни метали са особено активни в момента заради върховете, които постигат златото, среброто и платината.

Това се оказва плодотворна територия, на която да оперират мнимите финансови съветници. Нещо повече, в интернет са се появили свеобразни инвестиционни ясновидци, които се позовават на свръхестествените си способности, за да предвиждат движението на цените по стоковите борси.

Още: Българинът полудя по златото: Рекордни продажби през 2025 г.

"Звездите ми го говорят"

В социалните мрежи инвеститори сигнализират за хора, които се представят като занимаващи се с "Консултации, Ясно-Видство, Восъколеене, Регресия, Ритуали, Как да не пропаднете в Играта/Матрицата" и др. Тези "магьосници" твърдят, че могат да предвидят и да познаят цената на златото например.

Една такава ясновидка заявява, че е познала върховете на ценния метал, тъй като е давала съвети за продажба на инвестиционно злато на 24 и 28 декември.

"Цените на златото днес 28.12.2025г. бележат пик. Знам, отличен Ясно-Видец съм, доказано с годините", хвали се тя.

Още: ЕС договори нови правила за защита на малките инвеститори

От публикацията й става ясно, че има хора, базиращи инвестиционните си намерения именно на подобни алтернативни практики.

Българинът губи пари заради онлайн съвети

Проучването на Dynata отпреди месец обрисува тревожна тенденция. 30% от родните инвеститори са загубили пари заради доверие в онлайн съвети, като 19% от потърпевшите посочват, че загубените средства са в размер до 1000 евро.

Сред българите има и скептично настроени към интернет съветите. 18% никога не са използвали съвети от неизвестни онлайн източници, а 22% никога не са инвестирали, търгували или търсили финансови съвети.

Още: Инвеститорското доверие в еврозоната се подобрява над очакваното

Като цяло обаче почти 53% признават, че вземат финансови решения, без да ги проверят с професионалист или надежден източник. 24% правят това от време на време, 6% - често, а 23% - рядко.

Мъжете пък са по-склонни към финансови рискове и се увличат по съмнителни финансови съветници по-често. Жените (60%) са по-предпазливи, когато става въпрос за доверие в онлайн финансовите съветници, в сравнение с мъжете (36%), и никога не следват този тип съвети без да ги проверят.

Половината от участниците в проучването са уверени в способността си да разграничават достоверни и подвеждащи финансови съвети онлайн.

Материалът е информативен и НЕ представлява съвет за инвестиционна дейност.