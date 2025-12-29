Обрат с цената на петрола след срещата между Тръмп и Зеленски

Кабинетът подаде оставка:

29 декември 2025, 10:01 часа
Цената на петрола се повишава днес, докато инвеститорите оценяват сигналите от срещата през уикенда между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски, както и продължаващите геополитически рискове, предаде Ройтерс. В неделя Доналд Тръмп заяви, че той и Володимир Зеленски са „много близо, може би много близо“ до споразумение за прекратяване на войната в Украйна, като отбеляза, че бъдещето на спорния регион Донбас остава ключов нерешен въпрос.

Цените

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поскъпват с 0,67 евро, или 1,10 на сто, до 61,31 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол добавя 0,60 цента към цената си, или 1,06 на сто, до 57,34 долара за барел.

И двата сорта поевтиняха с над 2 на сто в петък, когато пазарите отчетоха опасенията от глобален излишък на доставки, както и възможността за постигане на мирно споразумение за Украйна преди разговорите между двамата лидери.

Срещата

Тръмп и Зеленски говориха на съвместна пресконференция след среща в курорта „Мар-а-Лаго“ във Флорида, а американският президент посочи, че в рамките на „няколко седмици“ ще стане ясно дали преговорите ще доведат до резултат.

Според анализатори обаче, липсата на напредък по териториалните въпроси означава, че мирното споразумение между Русия и Украйна може да остане в застой без бърз пробив.

"Липсата на напредък по териториалните въпроси означава, че мирното споразумение между Русия и Украйна може да остане в задънена улица без бърз пробив“, коментира Минюй Гао, главен изследовател за енергетика и химия в China Futures . По думите му несигурността около изхода от преговорите поддържа предпазливостта на пазарите и добавя геополитическа премия в цените на петрола.

Допълнителни рискове идват и от Близкия изток, където напрежението остава високо заради въздушни удари на Саудитска Арабия в Йемен и изявления на Иран, че страната се намира в „пълномащабна война“ със САЩ, Европа и Израел.

"Пазарът реагира на комбинацията от геополитическа несигурност и ограничен напредък по мирните преговори, което поддържа известна премия за риск в цените на петрола“, коментира Тони Сикамор, анализатор в инвестиционната компания IG.

По думите му американският лек суров петрол вероятно ще се търгува в диапазона между 55 и 60 долара за барел, като инвеститорите следят внимателно възможни действия на САЩ по отношение на доставките на петрол от Венецуела, както и евентуалните последици от американски военни удари срещу цели на „Ислямска държава“ в Нигерия – страна, която произвежда около 1,5 милиона барела петрол дневно.

 

Пламен Иванов
