Мария Илиева пусна авторска коледна песен (ВИДЕО)

Навръх Коледа Мария Илиева изненада феновете с нова авторска празнична песен – "Светлина". Това е много личен авторски проект за една от най-обичаните български певици. Мария Илиева написва музиката и текста сама, като с тях отправя силно послание за благодарност. В създаването на аранжимента и в изпълнението на пианото в аудио записа се включва маестро Живко Петров, който е и музикален продуцент на песента. Още джаз светила взимат участие в проекта - бас китарата е записана от Веселин Веселинов - Еко, а барабаните - от Димитър Семов.

"Светлина" носи усещане за смирение, спокойствие, признателност – именно чувствата, които най-силно свързваме с коледните празници. Красиво видео е дело на Иван Бъчваров и е със специалното участие на Живко Петров и трио TRINITY.

Мария Илиева представи "Светлина" на живо за пръв път по време на благотворителния спектакъл "Българската Коледа".

Много нова музика от Мария Илиева

Припомняме, че в първите дни на декември Мария Илиева представи още едно ново парче в колаборация с Прея. "DIVA x2" е трети проект за авторския тандем – Мария Илиева и Прея са съавтори и в "100 причини" и "СуперЖена". Този път международният колектив се допълва от Rasmus Palmgren, Nermin Harambasic и Dexter, а аранжиментът е дело на хитмейкъра Денис Попстоев.

